Canon даст пользователям возможность получить снимки Земли со спутника. Компания запускает интерактивный сайт, предоставляющий изображения земной поверхности с высоты около 600 км, передает 3Dnews.

Сообщается, что таким образом можно получить имитированные фотографии Нью-Йорка, Венеции, Дубая, Аляски и других мест планеты. Однако выбор мест, снимки которых можно получить, ограничен. Тем не менее, пользователи могут увеличивать и уменьшать масштаб, кадрировать изображение, а также получать координаты своей фотографии.

Все снимки получают с микроспутника CE-SAT-1, оснащённого телескопом Canon Cassegrain, а также модифицированной цифровой зеркальной камерой 5D Mark III и камерой Canon PowerShot S110. Первая камера может снимать с высоты 600 км земную поверхность размерами 6 на 4 км с разрешением около 1 метра, вторая используется для широкоугольных снимков.

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Отмечается, что пользователи получают не «свежие» фотографии, сделанные в реальном времени. Это невозможно, поскольку спутник постоянно движется по заданной орбите. Интерактивный сайт от Canon позволяет по запросу найти предварительно снятое изображение, интересующее конкретного человека.

Напомним, в сентябре Китай запустил ракету-носитель CZ-11 с 9 спутниками, среди которых — аппарат популярной китайской видеоплатформы Bilibili. Спутник был сделан по заказу и предназначен для фото- и видеосъемки поверхности Земли.

Материалы, предоставленные спутником, будут размещаться на платформе Bilibili. Это поможет организовать предоставление услуг, адаптированных под интересы пользователей, вроде снимков, снятых методом аэрофотосъемки.

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