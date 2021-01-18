В США зафиксировали новый рекорд скорости интернета Starlink

Спутниковый интернет Starlink демонстрирует новые рекорды скорости. Со времени первых бета-тестов в ноябре этот показатель вырос более чем в два раза, передает iXBT.com.

Сообщается, что в рамках очередного бета-тестирования интернета Starlink один из пользователей в Монтане зафиксировал скорость в 190 Мбит/с. К слову, еще в ноябре, когда стали известны первые впечатления американцев от спутникового интернета, этот показатель составлял всего 80 Мбит/с.

Такая скорость пока была зафиксирована только один раз. При этом она не является постоянной — тот же пользователь из Монтаны позже сообщал о скорости в 110 Мбит/с. Тем не менее, рост скорости значителен, что, несомненно, является хорошим результатом для Starlink.

Напомним, по словам первых пользователей Starlink, спутниковый интернет отлично работает даже при неблагоприятных погодных условиях. Работа терминала остается стабильной в мороз, снег и сильный ветер.

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