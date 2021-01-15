В период локдауна традиционно активируются желающие незаконно заработать на доверчивых гражданах. Компания Vodafone Украина составила рейтинг из пяти самых распространенных мошеннических схем, на которые могут попасться пользователи мобильной связи.

Большая часть представленных схем далеко не нова, но люди продолжают на них попадаться. Среди них также есть сценарии с новыми сюжетами на тему пандемии.

Кроме ТОП-5 схем вы также можете посмотреть видео о мошенничестве на Youtube-канале Techno Folks.

1 Вы получаете SMS о списании денег с карты, хотя никаких транзакций не совершали. В тексте сообщения есть номер службы поддержки, на который и предполагается, что вы позвоните. По телефону вас начнут «обрабатывать» с целью выманить ценную информацию: номер карты, указанную на ней дату, код CVV или CVC.

На что обращать внимание: Сообщение очень похоже на те, что вы получаете от банка, однако, оно отправлено, как правило, с обычного номера телефона, также оно может содержать грамматические ошибки.

2 На ваш телефон приходит SMS, что ваша банковская карта заблокирована, и нужно связаться со службой поддержки/безопасности. Далее – похожая схема с обманом по телефону, как и в первом случае.

На что обращать внимание: никакая служба банка не имеет права запрашивать у вас такую информацию как номер карты, дату и код CVV (CVC). Кроме того, практически на каждой банковской карте указан настоящий номер телефона call-центра банка, по которому вы всегда можете позвонить и уточнить информацию по своему счету.

3 Классическая схема – вы получаете SMS с информацией о том, что что-то выиграли – автомобиль, квартиру, деньги и т.п. В тексте сообщения указан номер телефона, по которому у вас непременно начнут выманивать различного рода информацию.

На что обращать внимание: спасает обычная логика – вспомните, действительно ли вы участвовали в каком-то розыгрыше? И второй момент – получение SMS должно насторожить, так как обычно организаторы конкурсов звонят победителям, а не отправляют SMS.

4 Мошенники звонят вам под видом медицинских сотрудников и сообщают, что ваш родственник заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии, для чего нужны лекарства и госпитализация. Средства просят срочно перечислить на свой счет. Есть также похожая схема, но в этот раз абонента обвиняют в нарушении карантина и требуют оплатить штраф.

На что обращать внимание: как правило, подобные звонки поступают ночью, и разговор строится таким образом, чтобы вы не успели даже сообразить, что к чему. Остановитесь, уточните, представитель какого учреждения вам звонит. В случае с «родственником» попросите того к телефону или свяжитесь с ним самостоятельно по его номеру.

5 На теме коронавируса также построены мошеннические схемы по продаже медицинских масок, прививок от Covid-19 и даже справок с негативным или позитивным тестом. Во многих случаях продавец требует полную или частичную предоплату за свои услуги или товары перед отправкой. После оплаты никакой товар никуда не отправляется, а если «покупка» произошла через онлайн-платформу, то покупателя там блокируют.

На что обращать внимание: вообще продажа таких товаров и услуг с рук уже не выглядит чем-то правдоподобным. А если продавец требует деньги до отправки продукта, это должно вызывать подозрения.

Vodafone проводит системную работу, чтобы уменьшить риски мошенничества, направленные, как правило, на клиентов банков. Кроме внутренних инструментов, которые предотвращают возможность завладеть SIM-картой клиента, компания разработала и предлагает банкам специализированный продукт на основе собственной дата аналитики, который поможет банкам защитить кошельки своих клиентов – антифрод сервис «IMSI Check».

Чтобы предупредить возможные попытки мошенничества, Vodafone также поддерживает информационную кампанию Нацбанка по противодействию платежному мошенничеству #ШахрайГудбай, помогая в распространении информации об угрозах мошенничества.

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