В ноябре прошлого года Samsung представил будущие релизы 2021 года. Ними стали недорогие телефоны для среднего сегмента. Galaxy A12 — модель, пришедшая на замену Galaxy A11. В новинке улучшили объем памяти по всем категориям, поработали над тыльными объективами, добавив еще один модуль, но убрали NFC. Galaxy A02S — урезанная и более доступная версия Galaxy A12. Все параметры кроме экрана и аккумулятора понизили. Более подробно ознакомиться с особенностями и ценами моделей нам позволил ресурс “Все цены”.

Samsung Galaxy A02s 3/32Gb

На передней панели устройства 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Поддержка технологии HD+ обеспечила Galaxy A02s яркую и насыщенную картинку. На задней панеле три объектива, один из которых предназначен для макросъемки. В комплектации батарея объемом 5000 мАч для активного пользования на протяжении дня. Функция быстрой зарядки 15 Вт, позволит быстро возобновить ресурс аккумулятора. Современные смартфоны https://pn.com.ua/ct/1232/ должны соотвествовать потребностям покупателей, особенно в вопросе автономной работы. Хороший процессор и вместительное хранилище позволяют использовать смартфон для стандартных и не сильно ресурсоемких игр. Помимо 32 Гб встроенной памяти телефон поддерживает microSD объемом до 1ТБ.

ОС: Android 10.0

Процессор: Qualcomm Snapdragon 450

Память: оперативная 3 Гб, встроенная 32 Гб

Тыловая камера: 4 объектива — 13 Мп

Фронтальная камера: 5 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Средняя цена — 3 693 грн

Samsung Galaxy A12 4/64Gb

6,5 дюймовый дисплей Infinity-V, создан сделать изображение максимально реалистичным. В новом году модельный ряд Galaxy вернули к привычному обтекаемому дизайну с цветовой гаммой базовых тонов. Особенностью модели стала Quad Camera — система из четырех объективов, в составе которых — основная, макро, ультра широкоугольная и камера глубины. Аппаратное (One UI Core) и программное обеспечение (Android) отлично дополняющие друг друга.

ОС: Android 10.0

Процессор: MediaTek Helio P35

Память: оперативная 4 Гб, встроенная 64 Гб

Тыловая камера: 4 объектива — 48 Мп

Фронтальная камера: 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Средняя цена — 5 029 грн

Samsung Galaxy A12 3/32Gb

Аналогичная предыдущей модель, отличающаяся лишь объемом ПЗУ и ОЗУ. В данной версии они составляют 3/32 Гб, от этого соответственно ниже и цена — 4 511 грн. Все остальные характеристики остались прежними, включая ОС Android 10.0, 8-ми ядерный процессор MediaTek Helio P35 и сканер отпечатка пальца.

Выводы

Цветовая палитра у всех моделей включает 4 цвета (белый, красный, синий и черный), как впрочем и большинство параметров. Ориентируясь на них можно сказать что лучший вариант, это, конечно же, Samsung Galaxy A12 4/64Gb, но мы советуем ориентироваться только на действительно необходимые функции и возможности, чтобы не переплачивать даже в бюджетном сегменте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.