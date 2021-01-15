В 2021 году LG представляет телевизоры премиум-класса, оснащенные новой OLED ЖК-панелью с улучшенной структурой, обновленным процессором, и модели UX с еще большим размером экрана.

LG Electronics (LG) вновь задаёт новые стандарты в телевизионной индустрии, представив самую впечатляющую линейку телевизоров премиум-класса, в которую входят OLED, QNED Mini LED и NanoCell.

На выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 модель 48C1 получила награду «Лучшая инновация» (Best of Innovation Award), а также стала лауреатом премии «Инновация» (Innovation Award honorees) по нескольким продуктам. Флагманская линейка телевизоров LG была улучшена с помощью новой OLED-панели, с усовершенствованной конструкцией ЖК-панели, которая теперь сочетает в себе технологию отображения цветов Quantum NanoCell с светодиодной подсветкой mini LED для повышения точности цветопередачи и большей контрастности, также был установлен обновленный ИИ процессор (AI processor) и проведен редизайн webOS.

Линейка OLED-телевизоров LG 2021 года имеет самый полный на сегодняшний день ассортимент OLED-телевизоров с захватывающими новыми моделями, которые выпущены в еще больших размерах и обеспечивающем превосходное качество изображения. Новейшая серия LG G1 оснащена OLED evo — следующим шагом в эволюции технологии OLED-телевизоров, которая обеспечивает наибольшую яркость и более реалистичную и детальную четкость изображения.

Среди OLED-дисплеев, LG предлагает потребителям ещё больше возможностей, чем когда-либо ранее. Исключительная серия LG C1 может похвастаться разнообразным диапазоном размеров от 48-дюймовой версии, которую предпочитают заядлые геймеры, до новой 83-дюймовой модели, благодаря которой соберутся все соседи на вечер кино. А новая подставка Gallery Stand — это более привлекательная альтернатива настенному креплению Gallery Design, для тех, кто хочет иметь больше возможностей при планировании своего интерьера.

Новейший интеллектуальный процессор LG α (Alpha) 9 Gen 4 AI повышает производительность новых моделей OLED-телевизоров LG серий Z1, G1 и C1, Mini LED телевизоров LG QNED, моделей QNED99 и QNED95, а также моделей телевизоров LG NanoCell NANO99 и NANO95. Процессор использует функцию глубокого обучения для улучшения масштабирования, делая контент любого качества идеальным для изображения на больших самоизлучающих дисплеях. В новых процессорах LG есть функция AI Picture Pro, которая распознает объекты на экране (лица и тела), а также различает передний и задний план, обрабатывая каждый объект, чтобы сделать изображения более трехмерными. Благодаря способности определять жанры контента процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, количество света в сценах, учитывая окружающие условия.

Более того, процессор включает в себя новую версию LG AI Sound Pro, которая может похвастаться двумя основными дополнениями к 2021 году. Система объемного звука Virtual 5.1.2 обеспечивает невероятно захватывающий звук через встроенные динамики телевизора, а автоматическое выравнивание громкости обеспечивает постоянный уровень громкости при переключении между каналами и приложениями. Это идеальное решение проблемы, с которой часто сталкиваются телезрители.

Новые телевизоры LG предлагают интуитивно понятный интерфейс благодаря обновленной платформе Smart TV webOS 6.0. Благодаря полностью обновлённому новому главному экрану, а также улучшениям по производительности и функциям, webOS 6.0 обеспечивает более быстрый доступ к приложениям и более простую возможность обнаружения контента с еще более персонализированными рекомендациями. В сочетании с улучшенным пультом Magic Remote, который включает горячие клавиши для популярных поставщиков контента, новая WebOS от LG предлагает пользователям возможность легко управлять телевизорами LG нового поколения и приложениями из растущей экосистема webOS.

OLED-телевизоры LG признанные потребителями, ведущими экспертами и представителями киноиндустрии как телевизоры с лучшими дисплеями, продолжают повышать планку качества изображения. Благодаря технологии самосветящихся пикселей компании, представленной в линейке 2021 года, продукция получила идеальный черный цвет и была сертифицирована международным агентством Intertek, как продукция, имеющая 100-процентную точность цветопередачи. Помимо непревзойденного качества цветопередачи и контрастности телевизоры LG поддерживают Dolby Vision IQ и Dolby Atmos®, обеспечивая зрителям совершенно новый уровень впечатлений.

OLED-телевизоры LG также заслужили репутацию лучших телевизоров для консольных и компьютерных игр. OLED-телевизоры LG 2021 года оснащены новыми функциями, такими как Game Optimizer, а также временем отклика в 1 миллисекунду, низкой задержкой ввода и четырьмя портами, поддерживающими новейшие спецификации HDMI. Game Optimizer, представленный во всех телевизорах LG 2021 webOS, включая QNED Mini LED и телевизоры NanoCell, не только позволяет пользователям получить доступ ко всем настройкам игры в одном удобном месте, он автоматически применяет лучшие настройки изображения в зависимости от типа игры, будь то шутер от первого лица, ролевая игра или стратегия в реальном времени. OLED-телевизоры LG совместимы с G-SYNC®, поддерживают FreeSync™ Premium и поддерживают переменную частоту обновления (VRR), которой можно управлять с помощью Game Optimizer, чтобы обеспечить захватывающие игры на большом экране с изображением без зависаний и разрывов.

Более того, LG расширила количество моделей телевизоров, которые будут поддерживать функции HDMI 2.1 в 2021 году, с улучшенным каналом возврата звука (eARC) и автоматическим режимом низкой задержки звука (ALLM), которые будут поддерживаться во всей линейке. Телевизоры LG QNED90 Mini LED, NANO90 и NANO85 NanoCell также будут поддерживать переменную частоту обновления (VRR), что обеспечит незабываемые впечатления для любителей игр.

LG ответственно относится к производству, все телевизоры OLED хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Панели, используемые в линейке OLED-телевизоров 2021 года, были сертифицированы швейцарской компанией Societe Generale de Surveillance (SGS) как панели с минимальным воздействием на окружающую среду, которые выделяют низкое количество вредных веществ, а также пригодны для вторичной переработки. Согласно результатам оценки SGS, телевизионные панели LG OLED сокращают выброс летучих органических соединений (ЛОС) более чем на 50 процентов по сравнению с жидкокристаллическими телевизионными панелями того же размера.

OLED-телевизоры LG безопасны для глаз без ущерба для качества изображения. В дополнение к распознаванию низкого уровня синего света TÜV Rheinland и сертификату отсутствия мерцания на дисплее, который соответствует требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe в отношении уровня синего света. Результаты тестирований показали, что LG OLED-телевизоры излучают примерно на 50 процентов меньше синего света, чем ЖК-телевизоры премиум-класса аналогичного размера.

Обновленные звуковые панели LG, идеально сочетающиеся с новыми моделями OLED-телевизоров, являются еще одним примером экологически сознательного подхода компании к производству. Внешний вид звуковых панелей изготовлен из переработанных материалов, а защитная упаковка создана без использования пенополистирольных блоков.

«Наше стремление поднять планку качества в отрасли и повысить ценность продукции для потребителей отражается в линейке телевизоров LG OLED 2021 года», — сообщил Пак Хён-сэй, президент LG Home Entertainment Company. «Благодаря LG OLED evo, нашей самой передовой технологии панелей, новые телевизоры OLED занимают свою нишу, обеспечивая совершенно новый уровень впечатлений от просмотра, который не имеет себе равных».

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