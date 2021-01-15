В СМИ сообщают о падении поискового трафика Google на сайты с пиратским контентом, которое стало следствием обновления алгоритма компании.

Похоже, последние обновления алгоритмов Google обеспечили снижение поискового трафика на web-сайты с пиратским контентом. По меньшей мере, на это намекают данные, полученные в процессе анализа изменений трафика за год.

Издание TorrentFreak на основе материалов, предоставленных компанией MUSO, специализирующейся на отслеживании пиратской активности, опубликовало отчёт, в котором содержится некоторая информация о трафике на пиратские сайты из поисковых систем в 2020 году.

В период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года пиратские сайты потеряли почти треть своего поискового трафика. Также было выявлено несколько интересных закономерностей.

Ниже представлены основные выводы из отчёта TorrentFreak о том, какая категория сайтов может больше всего пострадать от недавних обновлений алгоритмов Google.

Поисковый трафик Google, вытянутый с пиратских сайтов

В январе минувшего года поисковый трафик на пиратские сайты показывал тенденцию к снижению, а в мае 2020 года ушёл в «свободное падение» после небольшого скачка в марте, вызванного пандемией коронавируса.

В TorrentFreak отмечают, что эти изменения не случайны. Они совпадают по времени с первыми двумя обновлениями ключевых алгоритмов Google, которые имели место в прошлом году.

Компания Google провела ключевое обновление 13 января 2020 года, а следующее подобное обновление было произведено 4 мая.

Недавно, а именно – в декабре 2020 года – компания Google провела ещё одно обновление ключевых алгоритмов, однако пока ещё слишком рано судить о том, какое влияние оно окажет на пиратские сайты.

Январское обновление алгоритмов оказало определённое влияние на трафик на пиратские сайты, однако данное влияние было весьма умеренным. А вот майское обновление ключевых алгоритмов нанесло наибольший урон пиратам, приведя к сокращению поискового трафика на их сайты на 20% за один лишь месяц.

В отчёте отмечается, что данные, опубликованные TorrentFreak и MUSO, идентичны данным, которые получены от одного из крупнейших торрент-сайтов в сети:

«Желая получить подтверждение наших выводов, журналисты TorrentFreak пообщались с оператором одного из крупнейших торрент-сайтов, который пожелал сохранить анонимность. Не разделяя выводы издания, он, тем не менее, сообщил о 35%-ном снижении трафика Google за последний год, что соответствует данным MUSO».

Обновления ключевого алгоритма Google должны оказывать серьёзное влияние на результаты глобального поиска, хотя некоторые категории сайтов неизменно пострадают от таких обновление сильнее, чем другие.

Что касается основных обновлений 2020 года, то, похоже, что на сей раз удар испытали на себе торрент-сайты. Хотя стоит отметить, что и общий трафик пиратских сайтов в 2020 году упал.

В период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, без учёта трафика из поисковых систем, количество посещений пиратских сайтов постепенно снизилось – примерно на 10%.

Учитывая эту информацию, можно сделать вывод, что сокращение поискового трафика на пиратские сайты может являться результатом обновления алгоритмов в сочетании со снижением интереса со стороны пользователей.

«В январе прошлого года Google активно взялся за ˝очистку˝ Интернет-пространства от пиратского контента и это хорошая новость. Теперь на страже прав интеллектуальной собственности не только процедура реагирования на страйки собственника прав (DMCA), но и непосредственно обновленные алгоритмы поисковой системы. От распространения нелегального контента, «пиратской» рекламы и вирусов, которые часто можно подхватить от посещения таких ресурсов, страдают как правообладатели, так пользователи. Думаю, что Google и дальше будет усиливать свой инструментарий для защиты от кражи контента в Интернет-пространстве», – комментирует Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Следует также учитывать ещё один фактор: в 2020 году пользователям было предложено меньшее количество свежего пиратского контента.

В сравнении с предыдущими годами любители пиратского контента могли скачать в разы меньшее количество свежих кино-блокбастеров. В музыкальной индустрии многие проекты были отложены, а большая часть самых популярных телепрограмм года транслировалась на сайтах потокового вещания.

И это очень разительно контрастирует с 2019 годом, когда вышло несколько фильмов стоимостью в миллионы долларов от Marvel Studios, Игра престолов на HBO, имели место утечки музыки от популярных исполнителей и многое другое.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.