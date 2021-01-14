Euronews запускает румыноязычную версию телеканала

Борис Скуратовский -
Euronews Romania / Euronews Румыния
Фото: Euronews

Пресс-служба международного информационного телеканала Euronews сообщила, что канал заключил соглашение о сотрудничестве с Политехническим университетом Бухареста (UPB), в рамках которого будет запущен проект Euronews Romania – информационный телеканал, нацеленный на румыноязычную аудиторию. Для работы на новом телеканале планируется нанять сто человек.

Канал Euronews Romania – дочерняя компания телеканала Euronews, которая будет готовить местные, региональные, общенациональные и международные новости для последующей трансляции по телевидению и на цифровых платформах, говорится в сообщении пресс-службы Euronews.

Канал Euronews Romania будет создан на базе существующего телеканала UPB – Sigma TV.

Новый телеканал будет иметь собственную команду журналистов и корреспондентов, члены которой будут работать по всей Румынии, а также в Брюсселе.

«Мы очень довольны подписанием соглашения с UPB. Мы нашли надёжного партнера для внедрения в жизнь амбициозного проекта. Конкуренция на рынке СМИ Румынии очень серьёзная – в стране уже работает несколько информационных каналов. Однако мы верим в то, что Euronews Romania сможет предоставлять зрителям уникальный контент, который на сегодняшний день отсутствует в национальных СМИ», – говорит Майкл Петерс, генеральный директор компании Euronews.

Euronews Romania – первая дочерняя компания, запускаемая под брендом Euronews в Европейском Союзе.

На протяжении двух последних лет компания Euronews запустила три других партнёрских проекта под своим брендом: канал Euronews Albania, вещание которого началось в ноябре 2019 года, и Euronews Georgia, который начал свою работу в сентябре 2020 года. Третий проект – Euronews Serbia – выйдет в эфир весной 2021 года.

Телеканал Euronews, начавший свою работу из города Лион в 1993 году, сегодня доступен в более чем 160 странах мира, где его смотрят в почти в 400 миллионах домохозяйств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА