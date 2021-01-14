7 января ракета Falcon 9 от компании SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи. Аппарат будет введён в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

Ракета Falcon 9 оторвалась от стартовой площадки Космического комплекса №40 на Станции космических сил на мысе Канаверал в 21:15 по времени Восточного побережья США – более через 45 минут после открытия четырехчасового окна запусков. Компания SpaceX отложила запуск с начала окна из-за проблемы, возникшей на наземной станции, расположенной на удалении от места запуска.

Полезная нагрузка ракеты Falcon 9 – спутник связи Turksat 5A отделился от верхней ступени ракеты Falcon 9 спустя 33 минуты после её старта и вышел на геостационарную переходную орбиту. Первая ступень ракеты, которая ранее использовалась для запуска спутника GPS SV03, имевшего место в июне 2020 года, и двух запусков спутников Starlink в сентябре и октябре, приземлилась на самоходную баржу, дрейфовавшую в Атлантическом океане.

Турецкая компания-оператор спутников Turksat заказала производство аппаратов Turksat 5A и 5B у компании Airbus Defence and Space в 2017 году, при этом компания SpaceX была выбрана в качество организатора запуска этих двух космических аппаратов. Спутник Turksat 5A при старте весил 3 500 килограммов. Космический аппарат, созданный на базе шасси Eurostar E3000, оснащён электрическим двигателем, который может использоваться как для вывода его на орбиту, так и для удержания его в необходимой позиции.

Спутник Turksat 5A будет работать на геостационарной орбите в позиции 31 градус восточной долготы, откуда он будет транслировать теле- и радиопрограммы на значительные территории в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Спутник будет введён в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

Спутник Turksat 5B, весящий 4 500 килограммов, будет снабжён рабочими модулями Ka- и Ku-диапазонов и будет работать на геостационарной орбите в позиции 42 градуса восточной долготы. Планируется, что он будет запущен также в этом году и также при помощи ракеты Falcon 9.

Запуск спутника Turksat 5A стал первым запуском, проведенным компанией SpaceX в 2021 году, и первым орбитальным запуском в мире с начала года. В 2020 году компания SpaceX произвела 25 орбитальных запусков, и для всех них использовалась ракета Falcon 9. Ещё один – дополнительный – запуск ракеты Falcon 9 был произведен для суборбитального прерывания полёта в рамках испытаний космического корабля компании, получившего название Crew Dragon. Компания SpaceX не раскрывает информацию о точном количестве запусков, которые она планирует осуществить в 2021 году, однако на основе анализа неофициальных заявлений её сотрудников можно предположить, что компания может произвести за год более 30 запусков ракет Falcon 9 и Falcon Heavy для выполнения заказов от государственных и коммерческих клиентов, а также в рамках собственной спутниковой программы Starlink.

Команда SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, также продолжает работу над созданием своего собственного космического корабля нового поколения. Прототип корабля Starship может быть выведен на космическую орбиту в конце текущего года, в зависимости от прогресса, который будет достигнут компанией при суборбитальных полётах других прототипов.

Следующий плановый орбитальный запуск будет произведен компанией SpaceX не ранее 14 января, когда ракета Falcon 9 с несколькими десятками малых спутников на борту будет запущена из Флориды в рамках первой специальной космической миссии компании под названием Transporter-1.

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