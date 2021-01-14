Киевстар, Vodafone и lifecell поведали о том, как их абоненты поздравляли своих родных и близких на Новый год и Рождество. Операторы представили данные по количеству голосовых звонков, интернет-трафику, покупкам в фирменных магазинах, что их клиенты совершили в праздничные дни.

Так, за неделю новогодних и Рождественских праздников 2021 в сети Киевстар абоненты использовали на 10% больше голосовых услуг, нежели за аналогичный период годом ранее, совершив почти 2 миллиарда звонков. В то же время объёмы передачи данных в сети Киевстар превысили 32 тысячи терабайтов, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 160% выросли объёмы трафика “домашнего телевидения”.

«Доступный и качественный мобильный интернет повлиял на предпочтения абонентов. Они стали больше смотреть видео, онлайн фильмы, пользоваться мессенджерами. При этом свыше 70% всего интернет трафика перешло в сеть 4G», — прокомментировал директор по планированию и управлению качеством сети Василий Пантов.

Что касается Vodafone, в новогодние праздники абоненты оператора поставили рекорд по количеству использованного интернет-трафика — 27,8 петабайт, что в три раза больше, нежели год назад (9 петабайт). Также выросло и количество звонков — с 0,7 млрд до 0,9 млрд. А вот использование SMS для поздравлений сократилось до 12 миллионов, в сравнении с 17 млн и 35 млн в 2020 и 2019 годах соответственно.

Также оператор предоставил данные о новогодних покупках в сети магазинов Vodafone. Самым популярным подарком под елку стали смартфоны. Активно украинцы покупали в подарок ноутбуки и смарт-часы, а также модемы и умные весы.

Абоненты lifecell в новогодние праздники также использовали больше голосового и интернет-трафика. Количество звонков выросло на 14%, а потребление 4G-трафика — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поздравлений через мессенджеры в этом году вырос в 2 раза, в то время как количество отправленных SMS уменьшилось на 26%.

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