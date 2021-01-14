Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на вступление в силу закона РФ, предусматривающего обязательную предустановку российского софта на ввозимую из-за границы электронику. Украинский регулятор призвал производителей отказаться от поставок устройств из России, а также от установки на телевизоры и приставки приложений, открывающих доступ к запрещенному российскому видеоконтенту.

Чем российский закон не угодил Нацсовету? Дело в том, что обязательная предустановка российских приложений из списка, утвержденного Роскомнадзором, означает ввоз в Украину устройств уже с доступом к санкционным российским телеканалам. Это, по мнению регулятора, чревато созданием «дополнительных рисков для общественного покоя», усилением «информационного влияния государства-агрессора» и новым стимулом для «развития пиратства в Украине».

«Заявление Нацсовета — реакция государства Украина на «нововведения» в России. С 1 апреля 2021 года все мультимедийные устройства, как то телевизоры, медиаплееры, телефоны, которые произведены на территории РФ, либо предназначены для продажи на территории РФ, обязаны в заводской прошивке иметь предустановленными 10 сервисов: Wink, ivi, Okko, More.tv, Premier, Start, «Кинопоиск», «Смотрим», НТВ и «Первый». Из практики известно, что российские телеканалы и сервисы, большинство из которых контролируется государством, игнорируют геолокацию и активно сливают трафик на страны бывшего содружества», — комментирует медиаэксперт Александр Глущенко.

В связи с этим Нацсовет обратился к украинским производителям и поставщикам приставок, медиаплееров, смартфонов ит.д. Регулятор просит прекратить поставки российской или предназначенной для реализации в России техники. Кроме того, в сетях розничной торговли, по требованию Нацсовета, должны прекратить установку программ, открывающих доступ к запрещенным в Украине российским программам, при продаже устройств потребителям.

Напомним, в России закон об обязательной предустановке отечественных приложений на заграничные устройства вступил в силу с начала текущего года. По закону, на смартфоны и планшеты должно быть предустановлено 16 приложений, на компьютеры — 3, на Smart TV — 4. Каждый год Минцифры должно обновлять список, включая приложения, нацеленные на российского пользователя, с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки.

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