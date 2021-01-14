На рынке IT-услуг сейчас много различных предложений, но когда речь идет о нестандартной задаче значимого масштаба для компании, найти надежного подрядчика с бюджетом, который не разорит вашу компанию, – очень непросто.

По рекомендациям оператор №1 фиксированной связи в Украине DataGroup в поисках подрядчика для своего проекта обратился в компанию Linoza Consulting.

«Проект заключался в переносе исторических данных за 15 лет и оптимизации инвентарной системы. Перед нами стояла достаточно нестандартная задача и на рынке найти надежного исполнителя было нелегко. По рекомендации наших партнеров решили обратиться в компанию Linoza Consulting, специалисты которой детально изучили вопрос и приняли решение о старте работы над проектом», – рассказывает Дмитрий Прыймак, руководитель проекта со стороны компании DataGroup.

Решение о применении новой инвентарной системы принималось исходя из возможности потенциального интегратора справится с поставленной задачей по миграции огромного количества накопленных данных.

Команда со стороны Linoza Consulting провела ряд консультаций и детально изучила задачи перед стартом работы. Подход в форме win-win позволил реализовать все поставленные задачи и успешно реализовать проект. Бюджет проекта, который реализовала команда Linoza, позволил сэкономить заказчику около $600K.

Даже в период глобальной пандемии COVID-19 принципы работы и коммуникаций проектной группы позволили работать полностью дистанционно и провести проект без особых трудностей. За все время работы заказчик и исполнитель провели ОДНУ оффлайн встречу-знакомство, на которой было принято решение о начале сотрудничества. Все остальное время коммуникации происходили в онлайн.

Какие основные задачи были выполнены в ходе проекта:

полностью структурированы и систематизированы данные;

обработаны десятки миллионов записей, построены алгоритмы и успешно перенесены на новую платформу;

реализована полная подготовка для успешной эксплуатации системы.

«За мою многолетнюю практику могу сказать, что данный проект для нас был одним из самых масштабных и интересных. Заказчик поставил достаточно амбициозные цели. Благодаря подходу Win-Win, которым мы руководствуемся, и классной команде со стороны компании DataGroup мы смогли успешно реализовать проект. Отдельное спасибо Дмитрию и Александру (ссылки на фб) за вовлеченность и всестороннюю поддержку в решении сложных вопросов», – говорит Вадим Грищуков, SEO Linoza Consulting.

«На данный момент могу с уверенностью сказать, что проект был успешным. В результате мы смогли провести полную трансформацию и миграцию многолетних данных для инвентарной системы учета. Также теперь мы получили возможность дополнительно проработать узкие места в процессах, что будет иметь дополнительный экономический эффект в будущем. Смело могу рекомендовать Linoza Consulting как надежного партнера и надеюсь на успешную реализацию совместных проектов в будущем», – добавляет Дмитрий Прыймак, DataGroup.

Как показал опыт данного проекта, благодаря профессиональному подходу и эффективному взаимодействию в команде возможна реализация самых сложных и нестандартных задач. А небольшие украинские IT компании, как Linoza Consulting, могут смело конкурировать с общепризнанными мировыми гигантами и реализовывать проекты результат, от которых превосходит все ожидания!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.