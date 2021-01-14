При покупке старого или б/у iPhone через магазины по продаже товаров секонд-хенд всегда желательно придерживаться рекомендаций касательно того, что именно необходимо проверить.

Смартфоны iPhone широко известны во всём мире как прекрасно зарекомендовавшие себя гаджеты с множеством интересных функций, которые пришлись по вкусу пользователям. Они обеспечивают безопасность, собираются из качественных деталей и снабжены хорошей камерой, которая позволяет делать отличные снимки

Блокировка активации

Прежде чем принять окончательное решение купить айфон бу, убедитесь в том, что вам не предлагают украденный телефон. Компания Apple предотвращает возможность активации украденных iPhone при помощи собственной системы защиты от кражи – она носит название Activation Lock (блокировка активации). Ещё год назад можно было легко проверить, использовал ли конкретный iPhone какой-либо другой человек, просто введя номер IMEI в инструменте состояния блокировки активации на web-сайте производителя.

В настоящее время данный инструмент удалён с сайта производителя, и проверку необходимо производить вручную на конкретном устройстве iPhone. Вы можете осуществить такую проверку, зайдя в «Настройки» => «Общий сброс» => «Удалить всё содержимое и настройки», и, начать настройку, либо выбрав опцию «Настроить iPhone».

Если данным устройством ранее пользовался другой пользователь, вам будет предложено ввести Apple ID и пароль, установленный предыдущим владельцем. Вы можете попросить продавца стереть содержимое и удалить его учетную запись с сайта iclоud.cоm.

Гарантия

Следующим важным фактором, на который следует обратить внимание при покупке гаджета, бывшего в употреблении, является гарантия на iPhone. Проверьте, находится ли устройство на гарантии, зайдя на сайт Apple и введя серийный номер своего устройства.

Повреждение водой

Примечательной «фишкой» устройств iPhone является Индикатор контакта с жидкостью (LCI), который позволяет проверить наличие в изделии повреждений, вызванных воздействием жидкостей. При покупке бывшего в употреблении iPhone необходимо проверить, нет ли у гаджета повреждений от воды, поскольку на эту проблему действие гарантии не распространяется. В iPhone 5 и более поздних моделях LCI расположен внутри гнезда для SIM-карты, поэтому извлеките лоток для SIM-карты и проверьте наличие красного пятна или полосы, которые свидетельствуют о повреждении изделия водой.

Состояние батареи

Компания Apple в системе iOS 11.3 ввела новую функцию, которая показывает состояние батареи. Индикатор состояния новой батареи будет показывать максимальную ёмкость, которая в новых iPhone составляет 100%. В процессе использования гаджета ёмкость уменьшается – по мере ухудшения состояния батареи. Если состояние батареи серьёзно ухудшилось, то следует быть готовым к тому, что ёмкость батареи будет низкой. В таком случае можно либо не покупать предлагаемое устройство, либо заменить батарею перед его использованием.

Аппаратная часть

Помимо состояния батареи, при покупке подержанного iPhone необходимо проверить и другие аспекты, имеющие отношение к аппаратной части гаджета. Убедитесь в том, что электроника и корпус изделия не имеют серьёзных повреждений – таких как трещины или вмятины. На экране не должно быть царапин, не должно быть и битых пикселей, а также – никаких проблем с функциями 3D Touch. Приложение камеры должно нормально работать со вспышкой. Кроме того протестируйте порт Lightning, разъём для подключения наушников, качество связи и все нюансы, связанные с подключением.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы давним пользователем iPhone, или же только желаете начать пользоваться iPhone, открыв тем самым для себя новую эру смартфонов, вам желательно придерживаться всех рекомендаций, перечисленных в данном материале.

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