Цифровая Подвижная Радиосвязь или же DMR (Digital Mobile Radio) – это открытый стандарт связи, разработанный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI), который помогает стандартизировать все типы связи, в которых используется технология мобильной радиосвязи. Основная цель разработки цифровой подвижной радиосвязи состояла в создании простого и доступного цифрового стандарта, который дополняет стандарты для услуг передачи данных, тестирования на соответствие и передачи голоса.

После создания стандарта DMR многие компании разработали совместимые с ним продукты, которые помогают предоставлять услуги надёжной связи для всех типов пользователей, а также могут заинтересовать пользователей услуг аналоговой радиосвязи, которые желают модернизировать свои устаревшие системы. Аналоговые устройства радиосвязи уже давно являются для человечества основным средством связи, и последним дополнением к ним стало изобретение цифровой подвижной радиосвязи.

Что такое Цифровая Подвижная Радиосвязь?

Термины «подвижная радиосвязь» и «мобильные устройства связи» используются для описания технологий беспроводной связи и устройств, используемых для передачи сообщений и сигналов с использованием радиочастот. Цифровая Подвижная Радиосвязь – это стандарт, разработанный ETSI в качестве общего стандарта для связи. Изобретение DMR произвело настоящую революцию в методах двусторонней связи и позволило отдельным лицам внутри организации общаться между собой эффективно и действенно.

Даже для самой базовой версии цифровой подвижной радиосвязи свойственны такие особенности, как стабильное качество передачи звука, лучшее покрытие, расширенная функциональность и повышенная безопасность. А доступ к огромному количеству различных приложений открывает перед пользователями такой связи более широкие возможности и даёт им дополнительное удобство.

Преимущества DMR для бизнеса в сравнении с аналоговой связью

Изобретение цифровой подвижной радиосвязи стало благом для всех категорий пользователей и значительно упростило весь процесс связи. Система двусторонней радиосвязи произвела революцию в методах связи в различных отраслях промышленности. Ниже перечислены некоторые из ключевых преимуществ использования цифровой подвижной радиосвязи в сфере бизнеса по сравнению с аналоговыми системами:

Лучшее покрытие

Технология цифровой подвижной радиосвязи обеспечивает лучшее покрытие в сравнении с аналоговой радиосвязью. Цифровые мобильные устройства радиосвязи имеют более высокую дальность действия, а качество звука сохраняется до самого края зоны покрытия.

Удвоенная пропускная способность

Цифровая подвижная радиосвязь обладает вдвое большей пропускную способность в сравнении с ранее существовавшими технологиями. Это стало возможным благодаря использованию технологии TDMA. Аналоговые системы радиосвязи используют для одного разговорного тракта всю полосу пропускания, тогда как DMR позволяет использовать ту же полосу пропускания для двух одновременных вызовов.

Более чистый и более громкий звук

Технология цифровой подвижной радиосвязи обеспечивает возможность передачи более чёткого качественного звука по сравнению с аналоговыми системами. Технология DMR позволяет снизить статические трески, фоновый шум и всевозможные искажения, поскольку она преобразует голосовые сигналы в цифровые данные.

Возможности для передачи данных

Одним из основных преимуществ DMR является возможность передачи данных. Использование различных приложений, таких как GPS, обмен текстовыми сообщениями, SCADA, программы радио и различные улучшенные функции безопасности, делают DMR намного большим, чем просто голосовая связь.

Более длительный срок работы от батареи

Технология цифровой подвижной радиосвязи намного эффективнее старых аналоговой системы. Передатчик в системе DMR задействован на протяжении вдвое меньших промежутков времени по сравнению с аналоговыми системами, и, следовательно, потребляется меньшее количество энергии, что значительно увеличивает срок службы батареи.

Повышенная безопасность

Использование цифровой подвижной радиосвязи намного облегчает защиту конфиденциальности по сравнению с использованием аналоговых радиосистем. Благодаря шифрованию и аутентификации с использованием уникального ключа стало намного проще общаться с другими людьми, не переживая по поводу того, что кто-либо может подслушать разговор.

Возможность создания лёгких и незаметных устройств

Размер и незаметность радиоустройств имеют высокую важность, особенно при использовании их в таких сферах, как гостиничный бизнес и безопасность. Сверхлёгкие устройства радиосвязи обладают всеми преимуществами цифровых мобильных радиостанций в сочетании с более лёгким дизайном, помогая людям предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества. Детальный каталог профессиональных цифровых DMR радиостанций смотрите здесь.

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