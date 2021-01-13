Несмотря на ряд конструктивных и функциональных преимуществ фронтальных моделей, стиральные машины с вертикальной загрузкой остаются востребованными многими пользователями, ценящими каждый клочок свободного пространства в ванной или на кухне и удобство загрузки вещей.

И несмотря на внешнюю схожесть, каждая стиральная машина с верхней загрузкой отличается своими характеристиками, набором функций и многочисленными особенностями, которые трудно найти в других моделях.

Мы составили небольшой рейтинг стиральных машин с вертикальной загрузкой, основанный, как на отзывах реальных владельцев, так и по предлагаемому функционалу. Для удобства мы разделили стиральные машины с вертикальной загрузкой по ценовым сегментам. Но самое главное – все описанные модели действительно заслуживают повышенного внимания и смогут стать надежным помощником в быту.

Лучшие вертикальные стиральные машины 2021 года

Обычно еще задолго до покупки, пользователи изучают ценовые предложения и характеристики доступных моделей. И рассматривая стиральные машины с вертикальной загрузкой, отзывы специалистов в окончательном выборе имеют решающую роль. Ведь некоторые модели бюджетного сегмента могут иметь куда больше нужных именно конкретному пользователю функций, чем дорогая “навороченная” стиралка.

Как выбрать стиральную машину с вертикальной загрузкой?

При выборе наиболее подходящей модели “вертикалки”, в рамках ценовых предпочтений, учитываются не только конструктивные особенности и технические характеристики, но и функциональность, качество сборки, вместительность барабана, а также дизайн. Большинство аспектов выбора можно определить по классам, к которым относят ту или иную модель.

Класс энергоэффективности определяет расход электричества на отстирывания одного килограмма вещей. Обозначается латинскими символами от A до G. Но поскольку большинство современных стиралок намного превышают требования самого высокого класса, добавлены дополнительные классификаторы в виде плюсов, добавляемых к символу A.

Класс отжима определяет влажность вещей при выгрузке их из барабана. В стиралках наивысшего класса A на “выходе” вещи имеют влажность менее 45%, при том, что модели класса G могут предложить только 95%.

По классу стирки можно определить качество отстирывания. Самый высокий – класс A.

Система классов создана для того, чтобы с “первого взгляда” определить основные параметры стирки и на сколько вам подходит именно эта стиральная машина вертикальной загрузки.

Недорогие стиральные машины с вертикальной загрузкой

Итак, начинаем наш рейтинг стиральных машин с вертикальной загрузкой 2021 с бюджетных моделей.

Стиральная машина Gorenje WT 62113

Эту модель пользователи выделяют за отличное сочетание экономичности, оптимального функционала и стоимости. Стиралка оснащена оцинкованным корпусом, инверторным электродвигателем, прочным карбоновым баком с улучшенной шумоизоляцией и душ-системой для разбрызгивания воды, обеспечивающей плавное замачивание. Также машинка имеет ряд высокотехнологичных систем контроля и интегрированных полезных функций. Среди них:

UseLogic – отслеживающая и, при необходимости, корректирующая параметры стирки;

функция равномерного распределения вещей по барабану SCS;

опция для плавного закрытия и открывания дверцы люка Soft Open;

система улучшенного смыва порошка из кюветы-дозатора DSS.

Помимо этого в стиралке имеется 18 программных режимов, таймер отложенной стирки (до суток), вместительный барабан на 6 Кг. Удобство эксплуатации обеспечивают система контроля пенообразования и дисбаланса вещей, LED-табло, на котором выводится время и возможность ручной установки температуры и скорости отжима. В стиралке реализована био-энзимная фаза стирки, во время которой активизируются входящие в состав порошка компоненты, растворяющие жиры и другие загрязнения. Машинку можно отнести к “тихоходным”, так как уровень шума при отжиме не превышает 75 Дб.

Основными недостаткам пользователи считают отсутствие “парковки” барабана и блокировки клавиш управления, а также довольно длительное выполнения некоторых программ.

Стиральная машина Candy CST G282DM/​1

Данная машинка с вертикальной загрузкой специально создана для больших семей. В ее барабан можно загрузить до 8 Кг вещей за один раз, а этого достаточно чтобы постирать куртку, одеяло или другую весьма габаритную вещь. В перечень программ входит полезная служебная подпрограмма для автоматической очистки барабана – AutoClean.

Еще одной интересной особенностью CST G282DM/​1 является возможность дистанционного управления стиралкой. Установив на смартфон специальное приложение, можно не только выбирать стандартные программы и устанавливать опции стирки, но создавать свои режимы стирки.

В стиралке реализованы технологии безопасного обращения с барабаном: Stop Load – барабан всегда останавливается створками вверх и GentleTouch, обеспечивающая плавное открытие барабана.

Для сокращения времени на отстирывание и более глубокому проникновению моющих средств внутрь ткани, в машинке моющее средство сначала перемешивается с водой, а лишь затем под повышенным давлением поступает в барабан.

Это технологическое решение производитель назвал Mix Power System.

Также пользователи и специалисты отмечают экономный расход электричества, наличие возможности блокировки управляющих кнопок, а также простоту управления.

К минусам модели большинство владельцев относят неудобную лоток-кювету для моющей химии, отсутствие звукового оповещения об окончании цикла, а также отсутствие русского или украинского языков в приложении для смартфона.

Стиральная машина Indesit BTW A5851

Несмотря на невысокий класс отжима (соответствует требованиям класса D) эта стиралка попала в топ лучших стиральных машин за очень тихую работу, невысокую цену и практичность.

Барабан машинки легко помещает до 5 Кг вещей, а защита от перелива, протечек и повышенного пенообразования делает стирку комфортней – не надо постоянно следить за стиркой.

Имеется возможность отложенного старта (до 12 часов). Модель отличается тихой работой даже при отжиме, хорошим качеством отстирывания, а также наличием защиты от детей и возможностью ручной установки скорости отжима и температуры воды в баке.

При всех плюсах, стиралка имеет и недостатки – невысокая скорость отжима (до 800 об/мин, отсутствие цифрового табло и большая длительность “короткого” режима (45 минут).

Gorenje WT 62093

Это уже вторая машина с верхней загрузкой от бренда Gorenje в нашем рейтинге. Она, как и лидер, позволяет отстирывать до 6 Кг вещей за один цикл, имеет широчайший набор программных режимов, высокое качество отстирывания и энергоэффективности.

Главное отличие – менее высокая скорость отжима (до 900 об/мин. В этой модели также имеется био-энзимный этап в каждом цикле стирки, корпусная защита от протечки воды, повышенного пенообразования и возникновения дисбаланса.

Нужную скорость отжима можно выставлять в ручную, а об окончании стирки вам напомнит громкий сигнал. Для машинки характерно простое управление и индикация оставшегося до конца цикла времени. Но не все так радужно – пользователям не понравилось, что заявленная производителем автопарковка и плавное раскрытие створок не работает. Нет и возможности изменить предусмотренную программой температуру воды в баке. Зато отчетливо слышен шум от работы стиралки.

Помимо этого порошок из кюветы-дозатора не всегда вымывается полностью, а комплектные шланги имеют малую длину.

Средний ценовой сегмент

Стиральные машины с верхней загрузкой этой группы считаются оптимальным вариантом при выборе надежной домашней помощницы. Они имеют реальную цену и широкий функционал. Обычно в модельный ряд среднего ценового диапазона входят стиралки с новыми функциями и с проверенными возможностями. Рассмотрим несколько представителей этого сегмента.

Electrolux EWT 0862 IFW

Довольно вместительная стиральная машина с вертикальной загрузкой, снабженная широким высокотехнологичным функционалом. Благодаря встроенной системе FlexiCare стиралка в автоматическом режиме определяет требуемое количество воды и длительность этапов стирки в зависимости от веса загруженных вещей. За бережное отношение к вещам стиралку отметили сертификатом WoolMark Blue.

В отличие от многих “вертикалок” дозатор-кювета в EWT 0862 IFW расположена не на крышке, а в корпусе стиралки. Также модель отличается тихой работой, экономным расходованием электричества, наличием защиты от детей, а также высоким качеством отстирывания.

Не всем пользователям понравилось то, что отложить старт стирки можно только на фиксированные промежутки времени 3, 6 или 9 часов. Также для многих недостаточна скорость отжима (до 800 об/мин) и отсутствие индикации времени, которое остается до окончания цикла стирки.

Whirlpool TDLR 70220

Перед тем как выбрать стиральную машину с вертикальной загрузкой, обратите внимание на эту модель, которая отличается от подобных стиралок вместительным барабаном (до 7 Кг вещей), инверторным двигателем (с десятилетней гарантией) и наличием традиционных систем защиты: от протечек и от вмешательства в работу оборудования детей.

В состав машинки интегрирован ряд интеллектуальных датчиков, благодаря которым появилась возможность регулировать потребление ресурсов, в зависимости от выбранной программы и веса загруженных вещей.

Класс энергопотребления A++ обеспечивает экономный расход электричества, а суточный таймер отложенного пуска, контроль дисбаланса и повышенного пенообразования, автопозиционирование барабана, а также возможность устанавливать скорость отжима и температуры вручную, создают все условия для комфортной качественной стирки.

К недостаткам можно отнести разве что незначительную вибрацию при работе машинки на повышенных оборотах и небольшой конструктивный недочет – при открытии верхней крышки на барабан проливается немного воды.

Zanussi ZWQ 61225 CI

Эта модель может похвастать эффективным отжимом и высоким классом энергоэффективности (A++). Небольшое количество программ стирки (всего 8) полностью компенсируется возможностью ручной установки числа оборотов барабана при отжиме (до 1200 об/мин) и температуры воды в баке (от 30 до 90). А использование двух новейших собственных разработок PowerJet и AirFlow существенно улучшают потребительские свойства стиралки.

Благодаря функционалу PowerJet обеспечивается впрыскивание уже готового состава отстирующих средств непосредственно в барабан и вывод остатков химических компонентов после завершения определенного этапа. Конструктивное решение AirFlow обеспечивает проветривание внутренностей стиралки даже при полностью закрытой загрузочной дверце барабана.

Естественно, стиралка имеет системы, контролирующие дисбаланс, пенообразование и протечки, автопозиционирование барабана и возможность ручного управления температурой воды в баке и скоростью вращения барабана при отжиме. Благодаря возможностям функции QuikWash можно сократить время выполнения многих программ вдвое.

К минусам стиралки относят отсутствие, ставшего уже привычным, плавного закрытия створок барабана, не очень удобный доступ к дренажному фильтру, а также небольшое количество программ.

Hotpoint-Ariston WMTL601L

В активе этой модели прежде всего большой выбор программных режимов, включая деликатную и супербыструю стирку, а также низкий уровень шума и возможность ручной установки интенсивности отжима (до 1000 об/мин).

Эта машина с вертикальной загрузкой способна автоматически взвешивать загруженные вещи и, в зависимости от результатов, определять необходимое для стирки количество воды, что помогает экономно расходовать ресурсы.

К недостаткам пользователи относят отсутствие цифрового табло и автопозиционирования барабана. А также быстрое (через пару лет) появление ржавчины на стенках корпуса.

Whirpool TDLR60111

Эта модель подойдет для тех, кто ценит практичность и функциональность.

Стиралка с вертикальной загрузкой отличается высоким классом стирки, низким уровнем шума (не более 76 Дб), привлекательным дизайном, а также наличием полной защиты от протечек и ряда полезных опций. В TDLR60111 производитель внедрил “умный” алгоритм обработки данных с интеллектуальных датчиков (6thSense), что позволило оптимизировать расход ресурсов в зависимости от количества и степени загрязненности вещей.

В машинке предусмотрено ручное регулирование скорости отжима (до 1000 об/мин), температуры и возможность сокращения времени выполнения цикла стирки.

Также имеется возможность сохранения пользовательских настроек для одной, самой востребованной программы. К традиционному списку блокировок (от протечек, высокого пенообразования и открытия дверцы люка) добавлена защита от перегрева.

К недостаткам многие пользователи отнесли неполное вымывание порошка с дозатора-кюветы и отсутствие подпрограммы экспресс стирки. Также владельцы сетуют на частый выход со строя электронагревательного элемента.

Высокий ценовой сегмент

Несмотря на огромное количество дорогостоящих моделей, в наш рейтинг “лучшая стиральная машина с вертикальной загрузкой” попали немногие. Это связано с тем, что не всегда высокая цена гарантирует высокие потребительские качества и достойный функционал.

Electrolux EWT 1567 VIW

Новая премиальная модель оснащена парогенератором и инверторным электродвигателем. Но главной особенностью считают интегрированную функцию паровой обработки вещей SteamCare Eko, благодаря которой удаляются неприятные запахи, исчезают складки, а белье становится более мягким. Эта модель является одной из немногих, которые удостоены сертификата WoolMark Blue за бережное отношение к вещам.

Все классы стиралки имеют наивысшие значения (A+++ для энергоэффективности и A для показателя эффективности отжима и качественных характеристик стирки). Традиционно имеются все функции защиты (от протечки, повышенного пенообразования и дисбаланса). Максимальная скорость барабана в режиме отжима – 1500 об/мин.

Также имеются системы автопозиционирования барабана и плавного открытия свторок. Еще производитель предлагает функционал TimeManager, позволяющий выбирать время окончания цикла стирки. Интенсивность отжима и температура стирки может выставляться вручную.

Но не все так идеально. Пользователям не понравилось отсутствие колесиков для передвижения агрегата по полу и высокая требовательность к месту установки. Также неприятным сюрпризом стал повышенный шум при работе в энергосберегающем режиме.

Electrolux EWT 1377 VIW

Стиральная машина автомат с вертикальной загрузкой с индексом EWT 1377 VIW от концерна Electrolux, помимо красивого внешнего дизайна и вместительного большого барабана, может похвастать инверторным электродвигателем, удобным отсеком-дозатором для химических средств, наличием паровой обработки выстирываемых вещей, а также интегрированными технологическими решениями Fuzzy Logic (обеспечивает адаптивный расход ресурсов) и TimeManager (обеспечивает управление временем окончания стирки).

Стиралка комплектуется барабаном с максимальной вместимостью 7 Кг, подсветкой и автопозиционированием барабана, а также системой плавного открывания створок. Машинка относится к наивысшему классу по энергосбережения и качества отстирывания.

Но наряду с отличными характеристиками, пользователи нашли и недостатки: стиралка ощутимо вибрирует на повышенных оборотах, плохо вымывается “химия” с отсеков кюветы, длительное время выполнения основных программ стирки, а также невысокое качество сборки.

AEG LTX7ER272

По стильности и качеству сборки эта вертикальная стиральная машина наверняка еще долго будет удерживать лидирующие позиции. Тем более, что по функционалу она точно не уступит ни одной модели-лидеру. Третье место – это результат высокой цены, а не характеристик. Инверторный бесщеточный электродвигатель обладает тихоходностью и износостойкостью, а использование целого ряда фирменных технологических решений позволяет сделать взаимодействие со стиралкой максимально комфортным:

паровая обработка ProSteam не только освежает вещи и удаляет с них въевшиеся запахи, но и облегчает последующую глажку одежды;

функционал PureSense позволяет автоматически подстраивать параметры стирки под количество и загрязненность загруженных вещей;

система максимального проникновения кондиционера в волокна тканей SoftPlus делает вещи более мягкими;

конструктивное решение SoftOpening обеспечивает плавное открывание и закрывание створок барабана. При этом створки изготавливаются из “мягких” материалов.

Максимальное количество загружаемых вещей – 7 Кг, а наибольшая скорость отжима – 1200 об/мин. Несмотря на то, что в стиралке есть всего лишь 10 программ, все они являются “самыми нужными”.

Среди них антиаллергенный цикл, “быстрая” 20-минутная стирка, а также режим обработки паром. Помимо этого в стиралке доступны все опции, которые характерны для стиралок-лидеров.

Практически все параметры программ стирки можно корректировать под конкретный случай, включая скорость и температуру и продолжительность цикла стирки. Помимо этого можно добавить дополнительный этап полоскания или предварительной стирки, а также отложить время начало стирки до 20 часов.

К недостаткам, помимо высокой цены пользователи относят разве что чрезмерную чувствительность сенсорных кнопок.

Electrolux EWT1266FIW

Если вы хотите купить стиральную машину вертикальной загрузки, то эта модель вполне оправдает ожидания. Шестикилограммовый барабан, встроенные опции пеноподавления и ликвидации дисбаланса, а также возможность самостоятельной коррекции скорости отжима, температуры воды и продолжительности стирки обеспечат максимально комфортную эксплуатацию.

Хозяйкам особо понравятся специальные режимы для стирки джинсовых тканей, нижнего белья, пуховых одеял и спортивной одежды. При этом стиралка имеет сертификат бережного отношения к одежде WoolMark Blue. В машинке реализована комплексная защита от протечек Menalux, технологическое решение адаптивной стирки Fuzzy Logic, опция TimeManager, позволяющая управлять продолжительностью этапов стирки.

А использование дозатора-кюветы с технологией FlexidosePlus позволяет экономно расходовать моющие компоненты.

Среди недостатков, отмеченных пользователями, частая некорректная работа автопарковки, короткий штатный сливной шланг, резко открывающиеся створки барабана. Также среди “хотелок” владельцев – отсутствующая стирка паром.

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