В Украине приняли Закон «Об электронных коммуникациях». Он призван урегулировать полномочия государства в управлении отраслью электронных коммуникаций, а также установить права и обязанности физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью в сфере электронных коммуникаций.

Как известно, законопроект «Об электронных коммуникациях» был принят за основу в июне прошлого года, а уже в сентябре он прошел второе чтение. Однако позже Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, поскольку тот требовал доработки. И только 16 декабря 2020 года закон был принят окончательно.

Редакция Mediasat обратилась к Татьяне Поповой, председателю Совета ассоциации Телекомпалата Украины, с просьбой прокомментировать принятие Закона, а также рассказать, как он повлияет на телеком-рынок, провайдеров и непосредственно пользователей электронных услуг.

Экспертное мнение

С принятием Закона «Про электронные коммуникации» сделан огромной шаг в сторону динамичного развития цифровой индустрии и удовлетворения современных потребностей общества. Кроме того Украина с принятием Закона наконец-то выполняет (и даже перевыполняет) свои обязательства в части интеграции во внутренний рынок ЕС в сфере цифровой экономики.

Можно ли сказать, что уже завтра в нашей индустрии все кардинально изменится? Нет, потому что Закон вступит в действие только с 1 января 2022 года. До этого времени необходимо принять большой объём нормативно-правовой базы, тогда Закон сможет заработать. И чтобы не повторилась история с «запуском» Закона о доступе к инфраструктуре, нужно уже сейчас всем сторонам (госорганам, профильным объединениям и представителям бизнеса) начинать процесс разработки и обсуждения подзаконных актов. Идеально было бы в скором времени получить и новый Закон про Регулятора. И тогда два Закона заработают в комплексе.

Теперь к сути самого Закона. Действительно, нормы Закона про электронные коммуникации очень прогрессивные и учитывают лучшие положения Европейского кодекса про электронные коммуникации. Мы надеемся, что, перешагнув на два шага вперед (не проходя весь тот законодательный путь, который прошел Европейский Союз), украинский рынок цифровых услуг получит свои дивиденды.

Если кратко, то вот какие положительные изменения для субъектов рынка и нас, абонентов, предусмотрены Законом:

1Из-под сферы действия Закона все-таки выведены вопросы, связанные с:

электронными коммуникационными сетями, не имеющими взаимодействия с электронными коммуникационными сетями общего пользования (кроме отношений в сфере радиочастотного спектра);

регулированием аудиовизуальной политики, анализом содержания и редактированием информации, передаваемой с помощью электронных коммуникационных сетей общего пользования, предоставлением программных услуг;

взаимодействием, распределением ресурсов, маршрутизацией и транзитом трафика в сети Интернет, которые регламентируются документами международных организаций.

Данный вопрос был очень обсуждаемым и вызывал множество споров со стороны наших профильных ведомств.

2 Наконец-то, дано четкое определение таким понятиям как «сеть сверхвысокой пропускной способности» и «высокоскоростная сеть», сами же критерии отнесения сетей будут утверждены на подзаконном уровне.

3 Со вступлением в силу Закона забудьте про понятия «оператор» и «провайдер», все будут исключительно операторами электронных коммуникаций и поставщиками электронных коммуникационных услуг и/или сетей.

4 Субъекты хозяйствования, которые намерены стать поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, должны будут на условиях так называемой «общей авторизации» в течение месяца с начала своей работы направить Регулятору уведомление о начале осуществления деятельности в сфере электронных коммуникаций. Но данное положение Закона не относится к использованию радиочастотного спектра и ресурсам нумерации. В таких случаях необходимы разрешения и получение лицензии.

5 Законом предусмотрено совместное использование инфраструктуры электронных коммуникационных сетей субъектов рынка на договорной основе, а также может быть применено (в случаях, установленных Законом) обязательство по совместному использованию инфраструктуры. Оператор обязан рассматривать запросы от других операторов для совместного использования инфраструктуры и в таком случае предусмотрен исключительный перечень для отказа в доступе. Что касается оплаты за такое использование инфраструктуры, она будет устанавливаться на договорной основе. Но, в соответствии с Законом, должна быть утверждена Методика определения такой оплаты.

6 Четко предусмотрен принцип технологической нейтральности и необходимость его максимального применения, как во время нормотворческой процедуры, так и в применении законодательства в независимости от технологий.

7 Заложены, хоть и декларативные, но все же принципы минимально необходимого регулирования со стороны государства, регуляторной предсказуемости, прозрачности действий государственных органов и т.д.

8 В Законе предусмотрено, что к универсальной услуге теперь относится и доступ к Интернету по «доступной цене». Это означает, что государство будет компенсировать социально незащищенному населению стоимость услуг. Такая услуга должна быть доступной конечному потребителю на всей территории Украины. К этой услуге дополнительно будут утверждены параметры качества, которые подлежат мониторингу. За несоблюдение таких параметров качества будут применять санкции.

9 Будет создана электронная регуляторная платформа, что значительно упростит «общение» в части обмена информацией, взаимодействия с Регулятором и получение административных услуг в электронном виде (получение лицензий на использование РЧР, разрешений и подача уведомления о начале деятельности в сфере электронных коммуникаций и т.д.).

10 Государственный контроль и надзор будет проводиться согласно ЗУ «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», но с учетом особенностей, которые предусмотрены этим Законом. Например, одна из таких особенностей предполагает отсутствие плановых и наличие только внеплановых проверок, а также анализ поданной регуляторной отчётности субъектов рынка.

11 С целью развертывания сетей широкополосного доступа и доступности универсальных услуг Регулятором будут проводиться географические обзоры с периодичностью не менее чем раз в год.

12 Также значительные положительные изменения предусмотрены в Законе и для использования радиочастотного спектра:

технологическая нейтральность использования спектра;

сроки действия лицензий теперь не могут быть меньше для гармонизированного спектра – 15 лет, а для услуг широкополосного доступа – 20 лет;

ставки рентной платы за использование спектра будут рассчитываться по Методике, а не просто каждый год подниматься в необоснованное количество раз;

«шеринг» спектра или его части на договорной основе;

высвобождение или ограничения прав пользования радиочастотным спектром (его частью) с применением механизмов компенсации и конверсии радиочастотного спектра.

13 Законом также предусмотрена процедура анализа рынка с целью определения необходимости установления на нем регуляторных обязательств. И рынок может быть определен таким, что требует регуляторного вмешательства в исключительных случаях. Также Законом определены виды регуляторных обязательств, которые могут быть применены.

14 Законом четко предусмотрены санкции и размеры штрафов за нарушения его норм. В том числе, и ответственность за фактическую деятельность без уведомления и лицензии в виде изъятия дохода, полученного в результате такой незаконной деятельности. Сейчас такого механизма влияния на так называемый «черный» рынок действующим законодательством не предусмотрено.

Хоть сейчас все вышеперечисленное выглядит очень даже перспективно и позитивно, но все же необходимо акцентировать внимание на том, что в Законе есть и положения, которые требуют дальнейшей доработки. Например:

использование инфраструктуры в части исключения норм, которые искажают конкуренцию и ограничивают появление новых поставщиков услуг в домах (ст. 28 Закона);

распределение ответственности предприятий по их размерам, а не правовой силе нарушения.

Кроме того важно, чтобы полная независимость Регулятора была только для разрабатываемых ими актов индивидуального действия, а все НПА проходили регуляторную процедуру в соответствии с общим Законом о регуляторной политике. Да, мы сделали два шага вперед, но у нас нет реального ОПЫТА анализа и регулирования телекоммуникационных рынков, накопленного в Европе за последние 20 лет. Поэтому очень важен будет персональный состав нового Регулятора, как с точки зрения профессиональных качеств, так и моральных.

Мы в Телекомпалате готовы и дальше совершенствовать нормы Закона и совместно с другими профильными ассоциациями и ведомствами активно работать с подзаконной нормативной базой.

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