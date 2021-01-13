«Укртелеком» отчитался о количестве населенных пунктах, в которых пользуются его интернетом. Эти данные оператор предоставил Министерству цифровой трансформации и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, на сегодня интернетом от «Укртелеком» пользуются в 3322 населенных пунктах Украины. Ранее оператор предоставлял информацию только о тех городах и селах, в которых установлено его сетевое оборудование. Теперь эти данные включают также и населенные пункты с распределительной сетью.

Напомним, за июль-сентябрь прошлого года «Укртелеком» построил 7 тыс. км «оптики», покрытие сети достигло 2760 населенных пунктов. По итогам третьего квартала 2020 года пользователей проводного интернета «Укртелеком» насчитывалось почти 1,1 миллион.

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