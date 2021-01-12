Компания LG Electronics (LG) объявляет о выпуске webOS 6.0 для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2021 года. Последняя версия платформы SMART TV в сочетании с новым пультом Magic Remote предлагает зрителям более комфортную и интуитивно понятную систему поиска нужного контента. Обновленный LG ThinQ AI в webOS 6.0 поддерживает голосовые команды для Google Assistant и Amazon Alexa, что делает управление телевизором и поиск в Интернете, стриминговых сервисах и каналах вещания более простым, чем когда-либо прежде.

Пользователи, знакомые с платформой webOS, сразу заметят обновленный и ставший более привлекательным домашний экран – все доработки были сделаны с учетом потребностей и меняющихся привычек зрителей в потреблении контента. Новый домашний экран обеспечивает более быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям, упрощает поиск контента с помощью рекомендаций, основанных на предпочтениях пользователя и истории просмотров. Все меню отображается в полноэкранном режиме, а обновленный главный экран выступает в качестве центрального поля настроек и отображения широкой экосистемы webOS.

Пульт Magic Remote имеет премиальный дизайн и вместе с тем более простые элементы управления при использовании функции распознавания голоса LG multi-AI для LG ThinQ, Amazon Alexa или Google Assistant. Новый пульт Magic Remote имеет простую навигацию, удобен в использовании и обладает новыми функциями, включая более быстрое соединением между телевизором и другими устройствами, а также клавиши быстрого доступа к популярным поставщикам контента – Netflix, Amazon Prime Video и Disney+.* Magic Tap или функция одного касания NFC, обеспечивает мгновенный доступ к множеству возможностей просмотра. Просто прикоснувшись смартфоном с поддержкой NFC к пульту дистанционного управления, пользователи смогут передавать контент с мобильных устройств на телевизор и наоборот. С помощью этой функции можно также просматривать контент, хранящийся на смартфоне с телевизора LG, продолжая использовать другие приложения на смартфоне.

С помощью новейших технологий искусственного интеллекта, голосового управления телевизором и пульта Magic Remote управление становится гораздо проще – нужно просто сказать, какую информацию вы хотите получить. Magic Explorer, усовершенствованная версия и Magic Link от LG, предоставляет информативный контент, связанный с тем, что отображается на экране, чтобы зрители могли узнать больше об актерах, местах съемки и других интересных подробностях фильмов и шоу, которые они смотрят. Эта функция также поддерживает более упрощенный процесс покупки новых продуктов, которые появляются на выбранных каналах вещания – Live Tv, Gallery, Settings и TV Guide – цвет курсора меняется, когда Magic Explorer располагает информацией, которой можно поделиться.

Новая функция Next Picks может рекомендовать две прямые трансляции из сетки вещания или телевизионных приставок, фильм или программу из VoD или приложение, что позволяет сэкономить время на поиск того, что смотреть дальше.

«Последняя версия нашей удобной и открытой платформы webOs 6.0 претерпела самое значительное обновление с момента появления webOS в 2014 году» – говорит Пак Хён-сэй, президент LG Home Entertainment Company – «С новой версией webOS LG демонстрирует свою способность предлагать услуги, продукты и технологии, которые отвечают потребностям и желаниям наших уважаемых клиентов».

Новейшие телевизоры LG c webOS 6.0 будут представлены на виртуальном стенде LG на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2021, которая началась 11 января.

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