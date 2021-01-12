«Медиа Группа Украина» (МГУ) убрала свои каналы с MEGOGO. Речь идет о каналах Shakhtar TV, «Украина», «Украина 24», «НЛО», «Индиго» и «Рыбалка».

Что случилось?

В пятницу, 8 января, пользователи MEGOGO стали жаловаться на отсутствие доступа к каналам МГУ. С медиасервиса пропали Shakhtar TV, «Украина», «Украина 24», «НЛО», «Индиго» и «Рыбалка». Под одним из своих постов в Facebook медиасервис ответил, что медиагруппа отказалась от ретрансляции собственных каналов на MEGOGO.

«С сегодняшнего дня каналы «Украина», «Украина 24», НЛО, «Индиго», «Рыбалка» и SHAKHTAR TV HD прекращают ретрансляцию на медиасервисе MEGOGO. Переговоры с правообладателем каналов продолжаются. MEGOGO делает все возможное ради того, чтоб зрители получали как можно больше актуального и полезного контента», — комментирует медиасервис.

Что говорят в MEGOGO?

По словам директора по стратегическому развитию MEGOGO Ивана Шестакова, решение МГУ отклонить все контракты по ретрансляции стало неожиданностью для медиасервиса. В частности, «Медиа Группа Украина» отказалась даже временно отсрочить отключение каналов на время выхода страны из коронавирусного кризиса.

«Для нас было удивлением, что все наши предложения по условиям продления контракта с МГУ были отклонены, хотя на протяжении многих лет нам удавалось договариваться со многими правообладателями. Наши предложения включали также и просьбы отсрочить отключение телеканалов группы хотя бы на пару месяцев, пока страна не начнет выходить из затяжного кризиса, связанного с глобальной пандемией. Эти предложения также были отклонены. Единственный вариант, который был возможен, приводил к повышению цены подписки для всех пользователей. А на это мы пойти не могли в такое непростое для наших пользователей время. За последний год мы, вдобавок к сотням каналов, добавили много дорого контента в наши подписки. Включая футбольные трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы, топовые боксерские поединки, киберспортивные события, тысячи аудиокниг, фильмы, сериалы и многое другое. И даже это не повлияло на стоимость подписки для наших пользователей. Нам действительно жаль, что решение «Медиа Группы Украина» лишило зрителей возможности смотреть их телеканалы на MEGOGO. Со своей стороны мы продолжаем предлагать различные условия для возобновления сотрудничества. А тем временем мы уже подготовили похожий контент к замещению в этой нише и постараемся сделать все возможное, чтобы зрители были довольны», — рассказал Иван Шестаков.

Что говорят в МГУ?

Как предполагают некоторые СМИ, причина разногласий между сторонами кроется в том, что MEGOGO получил права на показ еврокубков в Украине в 2021-24 годах, которыми ранее владела МГУ. «Медиа Группа Украина» эту причину исключает, акцентируя внимание на своей заинтересованности в продолжении сотрудничества с MEGOGO.

«Мы надеемся на конструктивное окончание переговоров с MEGOGO, в результате которого наши зрители, которые являются подписчиками MEGOGO, смогут получить доступ к нашим каналам без смены провайдера. В противном случае проиграют и зрители, и мы, и MEGOGO. Вместе с тем у нас достаточно мало пространства для движения в нашей переговорной позиции — мы предложили MEGOGO обычные для рынка условия. Мы не можем и не хотим давать преференции каким-либо из наших партнёров-провайдеров, поскольку преференции одним являются дискриминацией других. Медиагруппы, в том числе и «Медиа Группа Украина», все последние годы являются главным драйвером роста рынка Pay TV. Именно это является базой для наших отношений со всеми провайдерами. Только взаимовыгодное, системное и прогнозируемое сотрудничество медиагрупп и провайдеров является залогом и дальнейшего роста рынка. Исходя из этого мы рассчитываем на то, что все участники рынка и дальше будут находиться в конструктивных отношениях друг с другом. Время от времени мы видим некоторые спекуляции относительно того, что мы не смогли договориться с MEGOGO из-за нашей или их позиции по футбольным правам. Это совершенно не так. Никакие переговоры по футбольным правам не увязывались нами с какими-либо переговорами относительно других каналов медиагруппы. Уверен, что и MEGOGO сможет подтвердить это со своей стороны. В настоящее время переговоры продолжаются, мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны нашего контрагента», — комментирует директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

Мнение эксперта

Медиаэксперт Александр Глущенко объясняет, что такие недоговоренности между провайдерами и медиагруппами — явление частое. По его словам, со временем стороны находят компромисс и договариваются.

«Ежегодно в ноябре-декабре правообладатели и провайдеры программной услуги проводят раунд переговоров и подписывают соглашение на следующий год о ретрансляции телеканалов, фиксируют финансовые условия и цену.

Как видим на примере MEGOGO и «Медиа Группы Украина», два субъекта хозяйственной деятельности не нашли согласия, поэтому с 9 января телеканалы «Медиа Группы Украина» перестали быть доступны абонентам ОТТ-сервиса MEGOGO. Такие случаи не единичны на украинском рынке. В январе 2017 года в сети «Ланет» три месяца отсутствовали 8 каналов Inter Media Group — «Интер», НТН, К1, К2, «Enter-фильм», Zoom, «Пиксель» и «Мега». В августе 2020 опять же в сети «Ланет» отсутствовали неделю собственные каналы на дистрибуции 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, «Плюсплюс», УНИАН ТВ, «Бигуди», FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, «Kyc-Kyc», 36,6. В январе 2017 года в Одессе у всех кабельных операторов были отключены телеканалы Inter Media Group, 1+1 media, «Медиа Группа Украина», StarLightMedia. Как показывает практика, со временем правообладатели и провайдеры договариваются. Абонентам остается только подождать. Статус-кво не выгоден никому. Из позитивного сигнала для рынка: при желании можно договариваться не со всеми медиагруппами», — отметил Александр Глущенко.

Напомним, в прошлом году MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. До этого в течение 10 лет матчи еврокубков в Украине транслировали телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.