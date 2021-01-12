Американский провайдер Your T1 WIFI заблокирует Facebook и Twitter. Провайдер недоволен цензурой, установленной этими соцсетями, передает Хабр.

Речь идет о публикациях действующего президента США Дональда Трампа, которые Facebook и Twitter потребовали удалить, после чего и вовсе заблокировали аккаунты Трампа. В связи с этим провайдеру Your T1 WIFI начали приходить жалобы от пользователей.

Сам же провайдер назвал такие действия со стороны соцсетей цензурой и отметил, что они не имеют право скрывать или подвергать цензуре информацию, которую пользователи публикуют в интернете. В Your T1 WIFI сообщили, что будут блокировать Facebook и Twitter, но только для тех пользователей, которые сами обратятся с соответствующим запросом.

Отмечается, что негодование соцсетей вызвали посты Трампа в Facebook и Twitter, где он сетовал на «нечестные» выборы президента США и призывал граждан к мирным протестам. Публикации были расценены как призыв к насилию, в связи с чем аккаунты действующего президента США заблокировали Twitter, Facebook и Instagram, а мессенджер Discord закрыл доступ к серверу TheDonald.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.