Starlink выйдет на рынок Великобритании. SpaceX получила лицензию на предоставление услуг спутникового интернета британским пользователям, передает InternetUA.

Сообщается, что регулятор Ofcom выдал разрешение еще в ноябре. Лицензия позволит Starlink конкурировать с британскими наземными и спутниковыми провайдерами, такими как BT Group Plc, Inmarsat Group Holdings и OneWeb.

По данным ресурса, интернет Starlink одобрили также в Греции, Германии и Австралии. Кроме того, в ноябре SpaceX получила разрешение на запуск спутникового интернета в Канаде.

Напомним, SpaceX развернула бета-тестирование Starlink в Северной Америке в октябре прошлого года. По словам Илона Маска, некоторые штаты США, в частности Флорида, смогут получить доступ к публичной бета-версии интернета Starlink только в январе. А в Европе запуск интернета Starlink можно ожидать уже в феврале-марте 2021 года.

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