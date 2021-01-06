Ученые еще больше приблизились к созданию квантового интернета. После чреды опытов специалистам удалось добиться телепортации частиц, передает РИА Новости.

Сообщается, что ученые смогли добиться телепортации частиц на расстояние более 40 км. По их словам, это стало возможным благодаря квантовой запутанности, обеспечивающей неразрывную связь двух или более частиц.

«Функциональный квантовый интернет – сеть, в которой информация, хранящаяся в кубитах, передается на большие расстояния через запутанность, изменит области безопасной связи, хранения данных, точного зондирования и вычислений», — говорится в пояснении к результатам проведенных опытов.

Успешные опыты по телепортации частиц приблизили нас к эре безопасного квантового интернета. Уже сейчас, утверждают специалисты, данное открытие можно применять при нынешнем телеком-оборудовании, что поможет значительно сэкономить на прокладке дополнительного оптоволокна.

Напомним, в декабре к разработке квантового интернета приступили в Нидерландах. Специалисты планируют построить в части Амстердама локальную сеть, которая со временем перерастет в полноценный квантовый интернет.

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