Спрос на 8K-телевизоры продолжает расти. По прогнозам Deloitte, в текущем году продажи таких устройств достигнут миллиона единиц, передает iXBT.com.

Сообщается, что хоть продажи 8K-телевизоров растут медленно, спрос на эти премиальные устройства постепенно повышается. Ожидается, что к концу года будет продано около миллиона 8K-телевизоров, несмотря на то, что сейчас этот показатель не превышает 220 миллионов единиц в год.

Учитывая среднюю стоимость 8K-телевизора (около $3300), в 2021 году доход от их продаж составит порядка $3,3 млн. При этом судьба 4K-телевизоров, в свое время столкнувшихся с нехваткой контента, 8K-модели постигнуть не должна. Deloitte делает такие выводы на основе того, что контент в разрешении 8K появляется довольно быстро.

«Японская компания NHK ещё в 2018 году демонстрировала обновлённую 8K-версию фильма «Космическая одиссея 2001 года». Большинство фильмов IMAX, снятых на 65- и 75-мм плёнки, можно перевести в формат 8K. Также сегодня многие фильмы изначально снимают в столь высоком разрешении», — пишет ресурс.

Напомним, в ноябре консалтинговая фирма ABI сообщала о том, что пандемия Covid-19 стала причиной снижения объёмов продаж плоских телевизоров. В связи с этим производители поставили себе цель увеличить продажи 8K-совместимых моделей, чтобы увеличить свою выручку и прибыль.

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