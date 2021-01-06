Представлена адаптивная версия технологии HDR10+. Она позволит подстраивать изображение на экране под освещение в комнате

Консорциум HDR10+ Technologies, возглавляемый компаниями Panasonic и Samsung Electronics, представили технические характеристики новой функции, получившей название HDR10+ Adaptive, которая была разработана для того, чтобы оптимизировать HDR10+ – контент для более однообразного отображения в различных средах.

Эталонный материал в стандарте HDR (расширенный динамический диапазон) обычно создаётся в затемнённых помещениях в мастерских или студиях продакшн, в то время как условия просмотра контента дома варьируются от хорошо освещённых семейных комнат до полностью затемнённых домашних кинотеатров. В результате окружающий и рассеянный свет могут влиять на количество деталей изображения, а также на его контрастность, воспринимаемые человеческим глазом.

Технология HDR10+ Adaptive, использующая динамические метаданные HDR10+ в сочетании с информацией об окружающем освещении, позволяет совместимым дисплеям в режиме реального времени автоматически оптимизировать уровни яркости для каждой сцены, гарантируя тем самым полную реализацию видения создателей контента при различных условиях его просмотра. Ожидается, что телевизоры с поддержкой функции HDR10+ Adaptive будут представлены уже в этом году такими компаниями, как Panasonic, Samsung и рядом других.

HDR10+ построен на профиле HDR10 – стандарте де-факто для технологии HDR для всей индустрии. За последний год объёмы использования расширенного HDR10+ выросли в геометрической прогрессии, что позволяет большему чем когда-либо ранее количеству потребителей наслаждаться просмотром HDR премиум-класса. Ряд компаний недавно выпустили продукты, поддерживающие HDR10+. В частности:

Qualcomm, которая объявила, что их последняя модель флагманского процессора для смартфонов (Snapdragon 888) теперь включает HDR10+ как часть своей мобильной платформы 5G.

Корпорация Realtek Semiconductor также представила серию совместимых с HDR10+ SOC (систем на кристаллах) для использования в 4K UHD совместимых телевизионных приставках Android TV и RDK.

Компании Denon и Marantz, лидеры индустрии домашних развлечений, по состоянию на сегодняшний день выпустили на рынок уже тринадцать AV-ресиверов, совместимых с HDR10+, которые обеспечивают ультрасовременное качество работы домашних кинотеатров для самых требовательных потребителей по всему миру.

Кроме того на рынке доступен целый ряд Blu-ray дисков, при записи которых была использована технология HDR10+, в том числе отмеченный премией «Оскар» в категории «Лучший фильм» «Паразит», в роли дистрибутора которого выступила Universal Pictures Home Entertainment.

Дистрибуция контента в стандарте HDR10+ также увеличилось во всем мире благодаря запуску платформ Magenta TV в Германии и Watcha в Корее, которые в настоящее время предоставляют программы в HDR10+ в своих регионах.

Концерн HDR10+ Technologies разрабатывает технические спецификации для приложений HDR10+ и проводит программу сертификации, лицензирования и выдачи прав на использование логотипа. В настоящее время данную технологию на безвозмездной основе используют 115 компаний и организаций, среди которых поставщиков исходников, производители дисплеев, производители SoC, компании, производящие контент, и поставщики инструментов.

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