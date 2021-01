Румынская DTH-платформа Focus Sat убрала из своего предложения целый ряд телеканалов, не сумев достичь соглашения с компанией Discovery Group. Об этом пишет Broadband TV News.

С начала текущего месяца телеканалы Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Eurosport 1 SD and Eurosport 2 SD более не предоставляются в пакете «Семейный». Вместе с тем Furthermore, Discovery Channel HD, Fine Living, Discovery Science, DTX, Animal Planet HD, Travel Channel SD and HD, Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD более не входят в пакет Mozaic Plus.

Отметим, что в Discovery Group ранее сообщали о том, что с 31о декабря 2020 года из портфеля группы будут исключены телеканалы Fine Living и Discovery Showcase HD.

Между тем, начиная с 4 января, в базовый телевизионный пакет Focus Sat были добавлены новые телеканалы – LookSport 2 и LookSport 3, BBC Earth (версии SD и HD), Love Nature, Crime & Investigation и Stingray C-Music. В то же время пакет Mozaic Plus включает каналы LookSport 2 HD и LookSport 3 HD, Love Nature HD, travelxp HD, Timeless Dizi Channel, Stingray iConcerts и Stingray Classica.

Комментируя эти изменения, генеральный директор компании Eviso Marketing Advisory Romania SA Михай Тилина, в частности, сказал: «Мы постоянно отслеживаем изменения потребительского интереса к различным жанрам, конкретным телевизионным каналам или типам телепрограмм и стараемся интегрировать их в наше предложение контента. Это является одной из тех причин, по которым в октябре прошлого года мы запустили премиальную видеотеку National Geographic с сотнями уникальных позиций, которые доступны исключительно в приложении Focus Sat бесплатно для наших клиентов. Мы сосредотачиваем всё наше внимание на пополнении видеотеки новыми фильмами, сериалами, документальными фильмами и другим привлекательным телевизионным контентом, который доступен для наших клиентов в интернете в любое время, в любом месте и на всех устройствах».

Напомним, ранее об исключении телеканалов семейства Discovery также заявил украинский оператор кабельного телевидения Volia.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.