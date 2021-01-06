В конце ноября количество абонентов сетей беспроводной связи пятого поколения (5G) в Южной Корее достигло отметки в почти 11 миллионов пользователей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Министерством науки и ИКТ.

Согласно данным, собранным южнокорейским Министерством науки и ИКТ, в ноябре 2020 года в стране насчитывалось 10.9 миллиона пользователей сетей 5G, что составляет 15.5 процента от общего числа 70.5 миллиона мобильных абонентов.

Количество абонентов сверхскоростных сетей резко подскочило почти на 1 миллион по сравнению с предыдущим месяцем на фоне запуска новых моделей телефонов с поддержкой 5G – таких, как iPhone 12 от Apple, первых смартфонов производства технологического гиганта с поддержкой сверхскоростных сетей.

Южная Корея стала первой страной, коммерциализировавшей технологию 5G – это произошло в апреле прошлого года, и с тех пор правительство страны активно выступает за более широкое внедрение сетей, которые теоретически могут обеспечивать скорость передачи данных, в 20 раз превышающую скорость сетей 4G LTE.

Однако, недавний отчёт министерства показал, что реальная ситуация с развитием сетей 5G в Южной Корее всё ещё отстаёт от того, что было обещано: средняя скорость загрузки данных в сети 5G составляет сегодня 690.47 мегабит в секунду (Мбит/сек), что чуть более чем в четыре раза выше, чем текущая скорость сетей 4G LTE.

Местные операторы услуг мобильной связи в настоящее время готовятся к коммерциализации новых технологий, таких как автономные версии сетей и 5G миллиметрового диапазона, которые позволят повысить качества и скорость передачи данных.

Согласно данным исследования, в Южной Корее количество абонентов сетей 4G LTE в ноябре продолжало сокращаться, упав до отметки в 53.3 миллиона, что примерно на 680 000 человек меньше, чем было месяцем ранее.

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