5G
Фото: The Astana Times

В конце ноября количество абонентов сетей беспроводной связи пятого поколения (5G) в Южной Корее достигло отметки в почти 11 миллионов пользователей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Министерством науки и ИКТ.

Согласно данным, собранным южнокорейским Министерством науки и ИКТ, в ноябре 2020 года в стране насчитывалось 10.9 миллиона пользователей сетей 5G, что составляет 15.5 процента от общего числа 70.5 миллиона мобильных абонентов.

Количество абонентов сверхскоростных сетей резко подскочило почти на 1 миллион по сравнению с предыдущим месяцем на фоне запуска новых моделей телефонов с поддержкой 5G – таких, как iPhone 12 от Apple, первых смартфонов производства технологического гиганта с поддержкой сверхскоростных сетей.

Южная Корея стала первой страной, коммерциализировавшей технологию 5G – это произошло в апреле прошлого года, и с тех пор правительство страны активно выступает за более широкое внедрение сетей, которые теоретически могут обеспечивать скорость передачи данных, в 20 раз превышающую скорость сетей 4G LTE.

Однако, недавний отчёт министерства показал, что реальная ситуация с развитием сетей 5G в Южной Корее всё ещё отстаёт от того, что было обещано: средняя скорость загрузки данных в сети 5G составляет сегодня 690.47 мегабит в секунду (Мбит/сек), что чуть более чем в четыре раза выше, чем текущая скорость сетей 4G LTE.

Местные операторы услуг мобильной связи в настоящее время готовятся к коммерциализации новых технологий, таких как автономные версии сетей и 5G миллиметрового диапазона, которые позволят повысить качества и скорость передачи данных.

Согласно данным исследования, в Южной Корее количество абонентов сетей 4G LTE в ноябре продолжало сокращаться, упав до отметки в 53.3 миллиона, что примерно на 680 000 человек меньше, чем было месяцем ранее.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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