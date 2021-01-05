Согласно данным из отчёта, опубликованного Министерством науки и ИКТ, во второй половине минувшего года скорость загрузки данных и общее качество работы сетей 5G в Южной Корее значительно улучшились в сравнении с первым полугодием на фоне продолжающихся в стране работ по дальнейшему развитию покрытия сетей нового поколения.

Согласно данным южнокорейского Министерства науки и ИКТ, средняя скорость загрузки в сверхскоростных сетях трёх ведущих операторов мобильной связи страны – SK Telecom, KT Corp и LG Uplus Corp – во второй половине года достигла отметки в 690.47 мегабита в секунду (Мбит/сек), увеличившись в сравнении с первым полугодием на 33.91 Мбит/сек. Об этом пишет Business Recorder.

Самая высокая средняя скорость загрузки была отмечена в сетях оператора SK Telecom – она составила 795.57 Мбит/сек. Далее в рейтинге расположился оператор KT со скоростью 667.48 Мбит/сек, а замыкает тройку лидеров LG Uplus со скоростью 608.49 Мбит/сек.

Средняя скорость загрузки в сетях 4G LTE в Южной Корее в настоящее время составляет 153.1 Мбит/сек, что более чем в четыре раза ниже, чем средняя скорость в сетях 5G.

Министерство публикует данные о качестве работы мобильных сетей в Южной Корее дважды в год, чтобы стимулировать инвестиции операторов мобильной связи в развитие сетей.

В апреле 2019 года Южная Корея стала первой страной в мире, начавшей коммерческую эксплуатацию сетей 5G. С тех пор в стране ускоренными темпами росла абонентская база 5G, достигнув к концу октября отметки в почти 10 миллионов пользователей, что составляет примерно 14% от общего количества подписчиков услуг мобильной связи в стране (которых насчитывается 70 миллионов).

Впрочем, пользователи создаваемой сети столкнулись и с рядом проблем, связанных с качеством, – в частности, с ограниченным покрытием и более низкой, чем ожидалось, скоростью передачи данных. По словам представителя правящей Демократической партии Хон Чжон Мина, это привело к тому, что в августе прошлого года более полумиллиона абонентов сети 5G переключились на 4G LTE.

Последний отчёт свидетельствует о том, что качество работы и доступность сети увеличились в сравнении с первым полугодием.

В настоящее время в Южной Корее эксплуатируется так называемая «неавтономная» версия 5G, для работы которой требуется поддержка от сети 4G LTE.

Цель правительства Южной Кореи состоит в обеспечении к 2022 году общенационального покрытия в стандарте 5G. К этому году три ведущих мобильного оператора страны пообещали потратить до 25.7 триллиона южнокорейских вон на модернизацию сетевой инфраструктуры, проведение которой необходимо для достижения данной цели.

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