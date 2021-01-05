OTT TV
Фото: Digital Studio

В новом отчёте, опубликованном агентством Juniper Research, говорится о том, что в 2025 году количество активных подписчиков услуг видео по запросу достигнет отметки в почти 2 миллиарда человек.

Таким образом, рост в данном сегменте в сравнении с концом 2020 года составит 65%. Основной движущей силой данного роста станут традиционные вещатели, которые всё чаще обращают свой взор на стриминговые платформы, стремясь расширить охват и увеличить свои конкурентные преимущества в сравнении с такими гигантами интернет-видео, как Netflix и Amazon Prime Video.

На страницах нового отчёта «ОТТ-телевидение и стриминг видео: эволюционные тренды, стратегии будущего и прогнозы развития рынка на 2020-25 годы» отмечается, что традиционные вещатели всё чаще стремятся запустить гибридную модель, которая сочетает в себе монетизацию за счёт услуг подписки и рекламы.

В частности, приводятся примеры таких проектов, как Peacock от компании NBC и CBS All Access, предлагающих многоуровневые услуги, которые, в первую очередь, приносят доход за счёт подписки, однако также показывают рекламу в более дешёвых тарифных планах, что позволяет им снизить цены для конечных пользователей. В Juniper Research прогнозируют, что в 2025 году эти услуги принесут 1.4 миллиарда долларов за счёт продажи рекламы.

В отчёте агентства Juniper Research отмечается, что по мере того, как службы подписки будут становиться всё более заметными игроками на рынке (что особенно характерно для США), для борьбы с усталостью от подписки потребуется использование различных моделей. Согласно оценке авторов отчёта, в 2020 году в США на одно домохозяйство приходилось в среднем по четыре подписки на услуги SVoD, но с 2021 года рост в этом секторе значительно замедлится.

«В силу столь высокого уровня насыщения рынка провайдерам потокового вещания приходится постоянно поддерживать конкурентоспособность своих предложений, чтобы удерживать подписчиков, – отмечает соавтор исследования Ник Хант. – Гибридная монетизация – это один из способов, с помощью которого провайдеры услуг VoD могут сохранять свои предложения недорогими и, следовательно, уменьшать отток абонентов».

В отчёте также говорится, что более 70% сеансов просмотра потокового видео в ближайшие пять лет будут происходить при помощи смартфонов благодаря появлению социальных видео на таких платформах, как TikTok. Однако это не создаёт большого количества рекламных мест на каждое просмотренное видео, и это означает, что в течение прогнозируемого периода расходы на рекламу в смартфонах могут расти в среднем лишь на 2% ежегодно.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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