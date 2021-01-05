В новом отчёте, опубликованном агентством Juniper Research, говорится о том, что в 2025 году количество активных подписчиков услуг видео по запросу достигнет отметки в почти 2 миллиарда человек.

Таким образом, рост в данном сегменте в сравнении с концом 2020 года составит 65%. Основной движущей силой данного роста станут традиционные вещатели, которые всё чаще обращают свой взор на стриминговые платформы, стремясь расширить охват и увеличить свои конкурентные преимущества в сравнении с такими гигантами интернет-видео, как Netflix и Amazon Prime Video.

На страницах нового отчёта «ОТТ-телевидение и стриминг видео: эволюционные тренды, стратегии будущего и прогнозы развития рынка на 2020-25 годы» отмечается, что традиционные вещатели всё чаще стремятся запустить гибридную модель, которая сочетает в себе монетизацию за счёт услуг подписки и рекламы.

В частности, приводятся примеры таких проектов, как Peacock от компании NBC и CBS All Access, предлагающих многоуровневые услуги, которые, в первую очередь, приносят доход за счёт подписки, однако также показывают рекламу в более дешёвых тарифных планах, что позволяет им снизить цены для конечных пользователей. В Juniper Research прогнозируют, что в 2025 году эти услуги принесут 1.4 миллиарда долларов за счёт продажи рекламы.

В отчёте агентства Juniper Research отмечается, что по мере того, как службы подписки будут становиться всё более заметными игроками на рынке (что особенно характерно для США), для борьбы с усталостью от подписки потребуется использование различных моделей. Согласно оценке авторов отчёта, в 2020 году в США на одно домохозяйство приходилось в среднем по четыре подписки на услуги SVoD, но с 2021 года рост в этом секторе значительно замедлится.

«В силу столь высокого уровня насыщения рынка провайдерам потокового вещания приходится постоянно поддерживать конкурентоспособность своих предложений, чтобы удерживать подписчиков, – отмечает соавтор исследования Ник Хант. – Гибридная монетизация – это один из способов, с помощью которого провайдеры услуг VoD могут сохранять свои предложения недорогими и, следовательно, уменьшать отток абонентов».

В отчёте также говорится, что более 70% сеансов просмотра потокового видео в ближайшие пять лет будут происходить при помощи смартфонов благодаря появлению социальных видео на таких платформах, как TikTok. Однако это не создаёт большого количества рекламных мест на каждое просмотренное видео, и это означает, что в течение прогнозируемого периода расходы на рекламу в смартфонах могут расти в среднем лишь на 2% ежегодно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.