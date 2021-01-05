Илон Маск рассказал о новом методе посадки ракет для повторного использования. SpaceX будет «ловить» первую ступень тяжелой Super Heavy с помощью пусковой вышки, пишет TechCrunch.

Как известно, ракеты Falcon 9 оснащены посадочными опорами для успешного приземления. Однако Илон Маск придумал метод возвращения, в котором тяжелая ракета вообще не будет иметь опор.

Речь идет о том, чтобы «ловить» возвращаемую ступень ракеты-носителя стрелой пусковой башни, до того, как она коснется земли. Такой метод, разумеется, потребует очень точного маневрирования, но, используя его, SpaceX сможет уменьшить вес конструкции Super Heavy и, как следствие, ее стоимость.

Отмечается, что целью Илона Маска является организация регулярных полетов в рамках проекта Starship: прямых перелетов на Землю, орбитальных миссий ближе к дому, дальних перелетов на Луну и Марс. Для этого необходимо постоянное повторное использование сверхтяжелых кораблей, еще более многоразовых, чем нынешняя система Falcon 9 (и Falcon Heavy) SpaceX.

Напомним, в конце ноября SpaceX осуществила шестнадцатый запуск спутников Starlink. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 была использована уже в седьмой раз.

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