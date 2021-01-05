«Общественное радио» подбило итоги 2020 года. За прошлый год радио получило 86 лицензий на вещание и запустило три своих канала на 81 новой частоте, сообщает пресс-служба.

Кроме того, в 2020 году «Общественному радио» удалось увеличить длительность вещания на одной из частот — в пгт Варва Черниговской области прибавилось 15 минут в сутки в будни. На сегодня, как сообщил директор департамента по организации и развитию сетей телерадиовещания «Общественного» Дмитрий Грузинский, «Общественное радио» имеет самую большую в Украине FM-сеть.

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«Во-первых, хочу поблагодарить нашу команду и партнеров, без которых, очевидно, в год карантинов, пандемий и секвестра госбюджета мы бы не справились. Во-вторых, хочу отметить, что несмотря на упреки критиков и критиканов, «Общественное» настойчиво реализует стратегические задания. Еще на старте мы говорили о том, что контент должен идти за потребителем. Наибольшее количество слушателей в Украине принимает радиопрограммы в FM-диапазоне. Поэтому вполне логично, что сейчас «Общественное» имеет самую большую FM-сеть. Наша цель — присутствовать везде, где есть слушатели «Украинского радио» как части «Общественного вещания» Украины», — сказал Грузинский.

Отмечается, что «UA: Украинское радио» на сегодня имеет самую большую FM-сеть и является самым популярным разговорным радио в стране. В то же время «UA: Радио Проминь» является первым в Украине музыкальным радио. В его эфире 95% украиноязычных песен. В свою очередь «UA: Радио Культура» является оплотом культурной жизни страны в радиопространстве. Кроме музыки в эфире радиостанции можно встретить радиотеатр, поэзию и прозу в исполнении авторов, а также новости культуры. Все каналы «Общественного» можно слушать в мобильном приложении suspilne.radio.

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