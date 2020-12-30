В Vodafone Music крупное обновление – с декабря все пользователи музыкального сервиса получают доступ к музыкальному каталогу одного из самых известных мировых мейджоров – компании Sony Music Entertainment, которая является второй по величине компанией звукозаписи в мире.

Sony Music работает со всеми жанрами и направлениями музыки – это и поп-музыка для массового рынка, и классика высокого уровня, а также джаз, соул, блюз, кантри, металл и электронная музыка. Рекорд-компания объединяет более 200 лейблов, многие из которых стали легендарными за долгое время своей успешной работы – это Columbia, RCA, Arista, Epic, Zomba и другие.

Теперь в Vodafone Music стало на 1,5 миллиона треков больше. Среди них композиции таких исполнителей, как Shakira, Hurts, Michael Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Leona Lewis, John Legend, Enrique Iglesias и тысячи других популярных артистов. Сегодня каталог сервиса насчитывает более 30 миллионов треков украинских и зарубежных исполнителей. Новые треки доступны без дополнительной платы, в рамках действующих тарифов сервиса.

По итогам 2020 – ТОП-5 треков, прослушанных на сервисе – это Billie Eilish – bury a friend, Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita, The Weeknd – Blinding Lights, Океан Эльзы – Я так хочу … и Оля Полякова – Королева ночи.

Удобное преимущество Vodafone Music в сравнении с другими музыкальными сервисами – это оплата с мобильного счета, без использования данных банковской карты.

Сервис Vodafone Music позволяет слушать любимые хиты без платы за трафик на любом устройстве онлайн и офлайн. Первые 7 дней можно пользоваться Vodafone Music бесплатно, далее – 15 грн за неделю, общая стоимость сервиса за месяц составит около 60 грн.

Напомним, Vodafone запустил в Украине легальный музыкальный сервис в ноябре 2016 года.

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