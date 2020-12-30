В Киеве открыли первый в Украине учебно-практический Центр возобновляемой энергетики. Провайдер гигабитного Интернета Сеть Ланет бесплатно провел интернет-подключения для Центра, который будет работать на базе Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Сети Ланет.

Интернет-провайдер Сеть Ланет продолжает расширять территорию подключений для образовательных и учебных заведений. В этом месяце гигабитный Интернет проведен для Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. В частности доступ к сети получает первый в Украине учебно-практический Центр возобновляемой энергетики, открытие которого состоялось 29 декабря 2020 года.

Центр возобновляемой энергетики создан в рамках совместного проекта Киевского профессионального колледжа и Министерства иностранных дел Польши — «Солнечный колледж». Главная цель проекта — подготовка специалистов в области возобновляемой энергетики и внедрения энергосберегающих технологий и менеджмента в профессиональных образовательных заведениях Киева.

Сеть Ланет присоединилась к развитию направления зеленой энергетики в Украине и бесплатно подключила для Киевского колледжа тариф, предусматривающий доступ к Интернету на скорости 100 Мбит/с для Украины и 50 Мбит/с для мира.

«Нашим приоритетом всегда является следование современным технологиям и инновациям, а также применение их в интересах людей. Мы рады присоединиться к этому проекту, предоставляя доступ к всемирной сети студентам и преподавателям колледжа. Уверены, эта возможность будет способствовать изучению современных трендов, а также стимулировать участвовать в учебном процессе и инициировать свои проекты», — комментируют в Сети Ланет.

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Сеть Ланет входит в ТОП-3 операторов кабельного телевидения и ТОП-7 интернет-провайдеров Украины. Является лидером гигабитного Интернета и обслуживает более 250 000 абонентов телекоммуникационных услуг в 8 областях Украины.

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