Расположенная в штате Калифорния компания Viasat купила специализирующуюся на вопросах подключений компанию RigNet. Стоимость сделки – 222 миллиона долларов (181.8 миллиона евро) акциями.

Компания RigNet имеет около 1 200 наземных станций и 11 000 станций Интернета вещей, расположенных по всему миру, и специализируется на интеллектуальных сетевых решениях и приложениях повышенной безопасности. В результате сделки общая клиентская база компании Viasat увеличится на 650 клиентов RigNet.

Президент и генеральный директор компании Viasat Рик Болдридж прокомментировал: «С приобретением RigNet мы ускоряем диверсификацию нашего портфеля подключений и закладываем глобальную основу для дальнейшего расширения наших предложений в сфере удалённого обслуживания корпоративных клиентов. Успешный послужной список компании RigNet, её присутствие по всему миру, глубокие отношения с клиентами и новые технологические знания в таких областях, как машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ), делают эту транзакцию идеальным трамплином для запуска нашей интегрированной глобальной широкополосной платформы. Данная сделка будет способствовать увеличению денежного потока и, как мы прогнозируем, сможет улучшить наши позиции для достижения поставленных целей, а также предоставит множество возможностей для расширения и повышения производительности за пределами стабильного бизнеса RigNet в сфере обслуживания клиентов из энергетического сектора. Мы с нетерпением ждём того момента, когда команда RigNet станет неотъемлемой частью семьи Viasat.

«Между компаниями RigNet и Viasat существует тесная взаимосвязь, учитывая нашу общую миссию, связанную с обеспечением покрытия для быстрого и надёжного подключения к Интернету везде, где это требуется нашим клиентам, – добавил президент и генеральный директор RigNet Стивен Пикетт. – Мы обладаем огромным опытом в области интеграции широкополосного подключения и сетевых возможностей в самых сложных средах, который был получен нами в процессе глобального развёртывания более 1 200 наземных и морских станций и 11 000 станций для промышленного Интернета вещей. Эта комбинация также предоставляет нам прекрасную возможность как для ускорения инвестиций, так и для внедрения наших решений в области цифровой трансформации за пределами нашей основной нефтегазовой вертикали. Наши клиенты требуют более совершенных решений в сфере связи, и объединение наших возможностей с возможностями компании Viasat – признанного лидера в области спутниковой широкополосной связи – позволит нам обслуживать их более качественно».

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