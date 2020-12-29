«Медиа Группа Украина» займется международной дистрибуцией сериала «Сага». Соглашение о продаже прав на сериал МГУ подписала с польской группой Polcast, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, «Сага» является 12-серийной лентой кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн». Сериал был создан по заказу телеканала «Украина» при поддержке Министерства культуры и информационной политики. «Сага» повествует о жизни шести поколений украинской семьи Казаков, охватывая важнейшие события из истории Украины.

Права на показ сериала приобрела польская группа Polcast, включающая в себя такие крупные каналы как Polonia 1, Tele 5, Novela TV и Water Planet. Как сообщила директор департамента продаж ТВ-контента МГУ Ирина Черняк, контент подобного формата и тематики набирает все большей популярности среди польских зрителей.

«Украинские костюмированные драмы становятся все популярнее в Польше. Мне очень приятно, что наш сопроизводитель, кинокомпания «Три-Я-Да», доверил нам международную дистрибуцию этой исторической драмы. Впереди, я уверена, будут новые страны, и еще больше зрителей по всему миру смогут насладиться яркой историей длиной почти в столетие», — сказала Черняк.

Отмечается, что у МГУ уже есть опыт сотрудничества с Polcast. В 2019 году медиагруппа заключила соглашение о продаже прав на детективную психологическую драму «Кто ты?» и линейку скриптед-реалити «Реальная мистика».

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