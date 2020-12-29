Если вы ищите лучшие наручные смарт-часы, и уже кажется, что устали от поиска, задержитесь на несколько минут для прочтения данной статьи, прежде чем принимать окончательное решение. Помимо чтения обзоров и сравнения технических характеристик различных моделей, есть и другие вещи, которые следует учесть при покупке смарт-часов.

Как правило, существует несколько параметров, которые мы проверяем всякий раз перед покупкой часов – это функции электроники, дисплей и диапазон подключения. Однако очень часто мы упускаем фактор совместимости, из-за чего потом не можем наслаждаться функциями смарт-часов по полной программе.

За хорошие смарт-часы обычно приходится платить хорошие деньги, поэтому если вы ищете долговечность и качество, то будет полезно прочесть данный материал.

Авторы данного руководства надеются, что, прочитав его, читатели смогут найти лучшие смарт-часы, которые будут соответствовать потребностям и стилю, вкладываясь при этом в рамки определённого бюджета.

Прочитав данный текст до конца, вы сможете узнать:

Как найти лучшие смарт-часы в 2020 году? Каковы преимущества и недостатки смарт-часов? Стоит ли покупать смарт-часы в 2020? Как выбрать смарт-часы?

Быстрые советы

Совместимость: При покупке смарт-часов очень важно правильно расставить приоритеты. Первое, на что следует обратить внимание, – это удобство в использовании. А второе – это совместимость смарт-часов со смартфоном. Если вы купили часы, которые не до конца совместимы с операционной системой вашего гаджета, то не сможете в полной мере использовать все функции смарт-часов.

При покупке смарт-часов очень важно правильно расставить приоритеты. Первое, на что следует обратить внимание, – это удобство в использовании. А второе – это совместимость смарт-часов со смартфоном. Если вы купили часы, которые не до конца совместимы с операционной системой вашего гаджета, то не сможете в полной мере использовать все функции смарт-часов. Комфорт: Обратите внимание на то, насколько комфортно носить часы. Убедитесь в том, что ремешок изготовлен из приятного для кожи материала, а часы удобно сидят на запястье.

Обратите внимание на то, насколько комфортно носить часы. Убедитесь в том, что ремешок изготовлен из приятного для кожи материала, а часы удобно сидят на запястье. Ёмкость батареи: Ищите смарт-часы, которые способны работать в течение длительных промежутков времени после зарядки. Убедитесь в том, что ёмкость аккумулятора достаточно высока, и часы не будут отключаться в неподходящий момент.

Ищите смарт-часы, которые способны работать в течение длительных промежутков времени после зарядки. Убедитесь в том, что ёмкость аккумулятора достаточно высока, и часы не будут отключаться в неподходящий момент. Основные функции: Всегда проверяйте наличие GPS и датчика частоты сердечного ритма, поскольку это базовая функция, которая должна присутствовать во всех моделях смарт-часов – независимо от их цены и класса.

Всегда проверяйте наличие GPS и датчика частоты сердечного ритма, поскольку это базовая функция, которая должна присутствовать во всех моделях смарт-часов – независимо от их цены и класса. Долговечность службы: Убедитесь в том, что приобретаемые смарт-часы способны выдерживать все негативные воздействия окружающей среды. Всегда следует выбирать смарт-часы, которые устойчивы к проникновению влаги и пыли.

10 вещей, которые следует знать перед покупкой смарт-часов

Совместимость со смартфоном и ОС

Итак, первое, о чём стоит задуматься при покупке смарт-часов, – это об их совместимости с вашим смартфоном. Большинство часов совместимо с устройствами на базе Android, поэтому перед покупкой смарт-часов проверьте вашу текущую версию Android, а затем сопоставьте её с техническими параметрами часов.

Желательно покупать смарт-часы от того же бренда, который выпустил ваш смартфон. И хотя не все производители смарт-часов выпускают смартфоны, многие этим всё же занимаются. К примеру, Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo и ряд других компаний выпускают смарт-часы. Так что выбирайте смарт-часы от того же производителя, поскольку они будут работать в паре со смартфоном наилучшим образом, а кроме того вы получите некоторые дополнительные преимущества.

ОС Google Wear – одна из самых распространённых операционных систем, которые можно встретить в смарт-часах. Эта ОС лучше всего работает со смартфонами на базе Android, такими как Samsung, Huawei, Oppo и т.д. То есть, если вы являетесь владельцем смартфона производства Huawei, то для вас идеальным выбором станут Huawei Smart Watch – смарт-часы ведущего китайского технологического гиганта. Если же вы являетесь пользователем iPhone, то вам лучше искать смарт-часы также от Apple.

Стиль и дизайн

Надев смарт-часы на запястье, вы должны выглядеть элегантно. В первую очередь следует обратить внимание на удобство часов для ношения. Убедитесь в том, что на часах имеются удобные ремешки, которые можно менять при возникновении необходимости. Помимо сменных ремешков, также следует искать циферблат, который способен добавить изюминку к вашему стилю.

Убедитесь в том, что процесс надевания, ношения и снятия часов не является обременительным, в противном случае покупать такие смарт-часы нет смысла. Что касается дизайна, то можно выбрать модели как с квадратным, так и с круглым циферблатом, в зависимости от ваших предпочтений. Впрочем, отметим, что круглый циферблат с аналоговым дисплеем выглядит стильно, и его можно носить в любых ситуациях.

Рейтинг исправляемости

В каждом сценарии всегда важно иметь «План Б». Вам следует приобретать смарт-часы с наилучшим послепродажным обслуживанием. Возможно, вы уже начали ломать голову, пытаясь понять значение данного термина? Тогда скажем проще: вам необходимо покупать смарт-часы от бренда, который предоставляет наилучший сервис, который будет очень кстати, если вы случайно повредите свои часы.

Например, если треснет дисплей, то его замена, в случае отсутствия оригинальной детали, может стать сложной задачей. Возможно, вам придётся тратить деньги на дисплей первой копии и, в конечном итоге, даже навсегда повредить дисплей. Убедитесь в том, что часы предусматривают использование сменных ремешков на тот случай, если родные ремешки будут повреждены. Это один из тех моментов, которыми мы часто пренебрегаем при покупке часов. Так что в следующий раз, когда вы будете покупать смарт-часы в интернете или в любом офлайн-магазине, помните про «План Б».

Выбор приложений

Чтобы выжить в этой жесткой конкуренции, производители смарт-часов продолжают предлагать различные инновационные идеи. На некоторых смарт-часах уже при продаже предустановлены сотни приложений, у Apple даже есть специальный магазин приложений Watch для их установки.

Помимо базовых приложений для отслеживания состояния здоровья и приложений голосового помощника, следует искать множество различных категорий приложений, таких как спортивные приложения, приложения для отслеживания, проигрыватель музыки и т.д. Если вы готовы выложить приличную сумму денег на покупку смарт-часов, то следует позаботиться о получении дополнительных выгод.

Google OS также предлагает сотни приложений на выбор. Самое приятное состоит в том, что вам не нужно загружать приложение на свой смартфон, а затем интегрировать его с часами. Вы можете напрямую установить приложение на часы, и все будет работать!

Фитнес-функции

Всегда следует проверять наличие в часах основных фитнес-функций – таких, как счётчик шагов, счётчик калорий, датчик сердечного ритма, датчик артериального давления и GPS, которые должны присутствовать в часах.

Следует также убедиться в том, что смарт-часы устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды и предлагают чёткую матрицу. Смарт-часы должны быть водонепроницаемыми и устойчивыми к поту, а также предоставлять точные данные о состоянии здоровья пользователя с помощью датчиков даже в неблагоприятных условиях.

Время работы от батареи

Поскольку индустрия производства смарт-часов продолжает развиваться, производителям всегда есть, что улучшить. Срок службы батареи продолжает оставаться одной из главных проблем для пользователя, поскольку батарея разряжается достаточно быстро. Производителям достаточно сложно обеспечивать возможность длительной автономной работы устройства при наличии в нём такого количества датчиков, контролирующих здоровье.

Однако за последние несколько лет мы увидели серьёзные улучшения в этом плане. Такие бренды, как Apple, Samsung, Huawei, а совсем недавно – и Oppo – начали предлагать смарт-часы с невероятно быстрой зарядкой. Вам следует купить часы с процессором как минимум Snapdragon Wear 3100 последней версии или выше, так как они работают по принципу меньшего энергопотребления и предлагают более длительное время использования.

Водонепроницаемость

Совершенно очевидно, что вы будете носить смарт-часы на улице. Поэтому следует покупать смарт-часы, имеющие сертификат водонепроницаемости IP67 или выше. Также убедитесь в том, что часы устойчивы к заливанию водой. Поскольку большинство часов действительно способно выдерживать попадание незначительного количества воды, следует выбрать часы, которые могут оставаться в воде в течение значительного промежутка времени.

Звонки и мобильные платежи

Если вам необходимы смарт-часы, удобные для использования, которые смогут помочь в выполнении повседневных задач, таких как звонки и мобильные платежи, то следует искать смарт-часы, способные поддерживать данные функции, поскольку их можно найти лишь в смарт-часах премиум-класса.

Вы можете использовать свои смарт-часы для того, чтобы принимать звонки и делать мобильные платежи. В часах Apple имеются чипы NFC, которые позволяют осуществлять платежи. Помимо смарт-часов от компании Apple, чипы NFC также поддерживаются такими производителями, как Amazfit, Fitbit, Huawei и Samsung в последних моделях их часов.

Удалённая функциональность

Если бюджет не является для вас сдерживающим фактором, и вы собираетесь купить лучшие смарт-часы, то выбирайте модель, которая поддерживает многозадачные функции. Помимо получения уведомлений на смарт-часы, вы также сможете отмечать при помощи часов своё местоположение или воспроизводить музыку прямо на часах.

Следует понимать, что в смарт-часах имеется множество дополнительных функций, которыми мы часто пренебрегаем. Как мы все знаем, всё измеряется в деньгах, поэтому ищите дополнительные функции, которые смогут сделать смарт-часы выгодной покупкой.

Цены

Лучшие модели смарт-часов, которые смогут обеспечить вам всестороннюю производительность, будут стоить где-то от 5 до 10 тысяч гривен. Вы также можете найти несколько вариантов премиум-класса, за которые придётся выложить более 10 тысяч гривен. Чем больше вы готовы потратить, тем лучший вариант смарт-часов вы получите.

Зачем приобретать смарт-часы?

Большинство людей до сих пор не понимают, в чём необходимость смарт-часов, если у нас есть обычные часы. Они редко думают перед покупкой смарт-часов и обычно полагаются на советы своих коллег или консультантов в магазинах. Итак, вот некоторые из важных и полезных функций, которые выполняют смарт-часы:

Смарт-часы – ваш помощник в деле заботы о своём здоровье, который отслеживает вашу повседневную деятельность и даёт полную информацию о состоянии здоровья.

Смарт-часы могут быть интегрированы с вашими смартфонами и могут помочь управлять всеми уведомлениями.

Смарт-часы могут выполнять множество задач. К примеру, управлять уведомлениями, воспроизводить музыку, отвечать на звонки, осуществлять платежи и т.д.

Смарт-часы могут помочь в достижении поставленных целей и предоставлять подробные данные о ваших успехах.

Итак, это было подробное руководство по покупке умных часов. Обязательно примите во внимание вышеперечисленные факторы, прежде чем покупать смарт-часы.

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