«Газпром-медиа» расширяет аудиторию премиального контента в цифровой среде. Сериалы из библиотеки видеосервиса PREMIER теперь доступны пользователям платформы НТВ-ПЛЮС, сообщает пресс-служба.

Благодаря партнерству НТВ-ПЛЮС и PREMIER OTT-абоненты НТВ-ПЛЮС получат доступ к самым популярным и рейтинговым сериалам, созданным студиями холдинга «Газпром-медиа». Среди них: «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «Ольга», «Территория», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублёвки», «Игра на выживание» и т.д.

«Одна из основных задач, которую ставит перед собой холдинг, это формирование на всех платформах и во всех средах уникального контентного предложения, которое отвечает интересам различных сегментов аудитории. Расширение возможностей для доступа растущей базы ОТТ-абонентов НТВ–ПЛЮС к профессиональному и качественному видеопродукту, создаваемому студиями и каналами холдинга, — естественный шаг в рамках нашей стратегии по созданию пользовательских контентных вселенных», — сообщила первый заместитель гендиректора «Газпром-иедиа» Светлана Баланова.

Отмечается, что доступ к библиотеке будет открыт как в рамках подписки на PREMIER, так и в рамках пакетного предложения оператора. По словам директора департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константина Смирнова, контент PREMIER уже в ближайшее время появится в мобильных приложениях iOS и Android, а также в Smart TV.

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