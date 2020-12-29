С января Volia «оптимизирует» тарифную линейку. Провайдер не только повышает абонплату, но отказывается от каналов Discovery, передает ITC.ua.

Сообщается, что повышение цен на тарифы произойдет уже с 1 января. По словам провайдера, актуализация абонплаты связана с повышением роялти медиагруппам и правообладателям каналов на 25-30%. Кроме того, был увеличен обязательный платеж за каждого пользователя в сторону организации коллективного управления авторскими правами ГС «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав», что также повлияло на рост цен от Volia.

Помимо повышения абонплаты, провайдер также анонсировал отказ от каналов группы Discovery. Уже в эту пятницу будут отключены: Animal Planet/Animal Planet HD, Discovery Channel/Discovery HD, Discovery Science, Discovery Showcase HD, DTX, Eurosport 1/Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Fine Living/Fine Living HD, Food Network, ID, TLC, Setanta Sport и Travel Channel/Travel Channel HD.

Вместо этого пользователям предлагают каналы TV1000 East, Viasat Explore, Epic Drama, а также TV1000 East, TV1000 World Kino, VIP Comedy, TV1000 Action, Viasat Nature, Viasat History и Viasat Sport. Абонентам некоторых тарифных планов будут доступны дополнительные каналы – группу каналов Cine+, Nickelodeon, Bollywood HD, Nick Junior, Lale, Nat Geo Wild, Fox Life, Mezzo и др.

Напомним, на прошлой неделе «Датагруп» объявила о слиянии с Volia. Оператор фиксированной связи приобрел 100% ведущего телеком-провайдера при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

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