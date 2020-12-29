Весной в Харькове начнет вещание телеканал KHARKIV.LIVE. Канал будет объединен с KYIV.LIVE и ODESA.LIVE в в медиа-холдинг Live Network, сообщает пресс-служба KYIV.LIVE.

По словам владельца телеканалов холдинга Live Network Вадима Столара, сеть региональных медиа станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события столицы и других крупных городов Украины.

«Это не просто тв, но и интернет медиа, тг каналы и новая экосистема. В течение длительного времени в Украине не было такого подхода. Наше региональное телевидение будет качественным, полезным и локализовать национальные события. Уже в следующем году начнет вещание KHARKIV.LIVE, а позже телеканалы холдинга Live Network появятся и в других городах Украины «, — сказал Столар.

Отмечается, что управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

Напомним, телеканал KYIV.LIVE начал вещание в августе текущего года, а ODESA.LIVE — в сентябре. Как сообщал ранее телепродюсер Алексей Семёнов, работающий над запуском KYIV.LIVE, каналы подобного городского формата будут запущены во всех городах-миллионниках. Изначально каналы запустят в Киеве и Одессе, а потом — в Харькове, Днепре и Львове.

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