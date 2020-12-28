В России работают над проектом ГОСТ для протокола интернета вещей NB-Fi. Использование нового протокола позволит обеспечить более быструю и безопасную передачу данных, передает iXBT.com.

Сообщается, что стандарт NB-Fi был разработан техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» при участии ООО «Телематические Решения» и Ассоциации Интернета вещей. Технология позволяет создавать беспроводные сети для обмена данными между множеством оконечных устройств с одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны.

В феврале прошлого года Росстандарт утвердил одноименный предварительный национальный стандарт ПНСТ NB-Fi, на основе которого и был разработан проект. Публичное обсуждение проекта ГОСТ до 31 марта 2021 года, после чего он должен быть согласован в техкомитете 194 «Кибер-физические системы» и утвержден в Росстандарте.

Отмечается, что использование нового протокола позволит обеспечить передачу данных до 10 км в условиях плотной городской застройки и до 30 км в сельской местности. К тому же, для его реализации в оконечных устройствах потребуется недорогая компонентная база с высокой степенью локализации производства.

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