Киевстар получил статус Microsoft Gold Certified Partner

Microsoft присвоил Киевстару статус Microsoft Gold Certified Partner. Таким образом украинский оператор подтвердил высокий уровень знаний и экспертизы в области облачных продуктов, сообщает пресс-служба.

Чтобы получить этот статус, специалисты по развитию и внедрению облачных сервисов компании Киевстар сдали экзамены и подтвердили следующие компетенции: Cloud Productivity, Data Platform, Small and Midmarket Cloud Solutions, Windows and Devices.

«Компетенции разработаны для того, чтобы помочь клиентам дифференцировать партнеров Microsoft. Для каждой компетенции предусмотрен уникальный набор требований и преимуществ, сформулированных для более точного представления специфических навыков и услуг, которые партнеры привносят в IT-индустрию. В целом, у компании Киевстар 10 серебряных и золотых компетенций, которые получили 20 специалистов компании Киевстар», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что статус Microsoft Gold Certified Partner позволяет Киевстар получать быстрый доступ к инновационным материалам Microsoft, информации о разработках, решениях и продуктах, программам обучения, а также доступ к технической и консалтинговой поддержке. Благодаря этому компания сможет оптимально решать бизнес-задачи клиентов с использованием технологий Microsoft.

Напомним, за годы работы Киевстар был признан лучшим работодателем Украины, самым дорогим национальным брендом, телеком-оператором года, крупнейшим плательщиком налогов в телеком отрасли и лидером социальной ответственности. Социальный проект Киевстар «Смартфон для родителей» отмечен самой престижной международной премией в коммуникациях — European Excellence Awards.

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