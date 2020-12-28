Киевстар ТВ предлагает пользователям два новых ТВ-пакета — «Базовый» и «Cine +». Об этом сообщается на сайте Киевстар.

Пакеты доступны с 1 декабря. Стоимость тарифа «Базовый» составляет 100 грн/мес, при этом первые два месяца доступ к телеканалам из пакета бесплатный. Для пользователей «Cine +» первые 30 дней просмотра бесплатны, в дальнейшем плата составит 50 грн/мес.

Пакет «Базовый»включает 124 телеканала и доступ к 3000 фильмам. Пакет «Cine +» предлагает зрителям каналы Cine + HD, Cine + HIT, Cine + MIX, Cine + KIDS и Cine + LEGEND. Каналы CINE + являются первыми украинскими фильмовыми телеканалами, которые предложили зрителям контент самых известных голливудских киностудий, вроде Disney, Pixar, Marvel и Universal.

Напомним, в ноябре права на трансляцию каналов Cine + приобрела одна из крупнейших в Украине OTT-платформ OLL.TV.

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