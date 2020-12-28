Сервис BBC Select от BBC Studios начнет работу в США и Канаде

BBC Studios запускает сриминговый сервис BBC Select в США и Канаде. Сервис начнет работу уже со следующего года, передает Кабельщик.

Сообщается, что BBC Select сосредоточит в себе программы, посвященные темам культуры, политики и новых идей. По словам компании, значительная часть шоу на новом стриминговом сервисе будет эксклюзивными премьерами для американских и канадских зрителей, созданными не только BBC Studios, но и другими производителями.



BBC Select будет доступен через Amazon Prime Video и приложение Apple TV для жителей Северной Америки. Цены на BBC Select, а также дата запуска пока не разглашаются.



Напомним, в июле BBC Studios и SES подписали многолетний контракт на управление услугами воспроизведения и дистрибуции на более чем 50 каналах линейного вещания. SES будет доставлять контент BBCS и е дочерней компании UKTV в сети филиалов по всему миру.

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