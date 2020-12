Кит, Крах и Фейл

Ситуация вокруг присоединения Украины к инициативе «Чистая Сеть» приобретает дорогие моему сердцу черты балагана. История о том, залётный заместитель госсекретаря подписал кабинет Шмыгаля на борьбу с «китайским коммунизмом», обрастает любопытными деталями.

Накануне Рождества Tech.Liga.Net решила обрадовать читателей вкусненькой перемогой, сообщив, что «США доплатят разницу цены оборудования для 5G, если Украина откажется от Huawei«. «Правительство США готово компенсировать Украине разницу в цене оборудования для сети 5G (…) Об этом пишет Радио Свобода«, — объясняет на пальцах автор материала. И вот уже встречаю в Фейсбуке радостные высказывания в духе «США дадут денег на 5G, если Украина откажается от Хуавей»

Поиски первоисточника

Позвольте, но у Радио Свобода написано, что «можуть надати», а не «вирішили надати» или «нададуть». При этом, кстати, и «можуть надати» выглядит недостаточно ясным. К сожалению, в русском и украинском модальность действия передаётся куда менее внятно, нежели в английском. В результате и «may», и «can», и «could» будет переведено как «может».

Решил найти первоисточник, прямую речь мистера Краха. Кстати, я так и не понял, как произносится эта фамилия. На его собственном YouTube-канале звучит и «Крах», и «Крак», и «Крэч». Но в любом случае он Кит, а не Кейт. У дяденьки крутой послужной список. Он создал или руководил, является акционером или входит в органы управления многих известных компаний. Например, был CEO и со-основателем DocuSign.

На сайте «Радио Свобода» написано, что «U.S. government may provide…». Однако это, похоже, обратный перевод исходного текста новости на украинском. На сайте Госдепа самый свежий транскрипт пресс-мероприятия датирован 18 декабря. На сайте посольства США в Украине — ни гу-гу. Ни в первой, ни во второй англоязычной новости Интерфакса об этом тоже ни слова. В Твиттере самого Краха — тоже.

«Украинские журналисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на «112 Украина».

По материалам РИА-Новости.»

В конце концов зашёл на его страницу в Фейсбук и задал этот вопрос напрямую. Прошли сутки, ответа нет. Предлагаю пока принять, что никаких оснований говорить про «выделяют» или «дают» всё ещё не обнаружено. То ли «могут дать», то ли «может быть, дадут» — надо выяснять.

В ходе этих разысканий всплыли прелюбопытные факты.

Германия, Франция и все-все-все

Вот он-лайн брифинг нашего героя для брюссельского медиа-хаба, имевший место 30 сентября. Ведущий задаёт вопрос: «Handelsblatt reported the German Government has agreed on requirements that would force operators and vendors to certify and authorize 5G components. Are you happy with this outcome from Berlin?” Иными словами, вместо «просто запретить всё китайское» немцы предлагают запрещать только то оборудование, которое не может пройти объективные одинаковые для всех критерии.

В ответ мистер Крах наливает изрядное количество воды: «we’ve had some good discussions. We spent some time in Berlin. We agree on the North Star, and that is to really protect the 5G systems, not just in Germany, in Europe, the transatlantic alliance. So they’re making – they’re making great progress. And I think the German people realize the implications for that surveillance state. And the thing I talk about in Germany is German basic law, article 1 – German basic law is like the Constitution, and that article 1 is two words; it’s “human dignity,” and human dignity is sacrosanct. And by German basic law, that’s the responsibilities of government authorities. So they totally understand that«.

Журналисты не успокаиваются и заходят с другой стороны: «How receptive has Germany been toward U.S. warnings about Huawei during your recent talks? Are there any indications that Germany and Italy are moving closer to taking concrete action on this issue?»

В ответ — очередной водопад округлых, как галька, фраз. «The German Government as well – I’ve spent a lot of time with German CEOs as well. They’ve been very receptive and they’re coming out with an IT security act. So they’re moving in all the right directions from everything that we can see. Our position is we want to be able to educate them; we want them to learn from our experiences and experiences of other countries. But at the end of the day, that decision is a German decision and we respect that. In terms of the Clean Network, we would of course love Germany to join the Clean Network. And as a matter of fact, they’re a leader in – if you think about it, I mean, as a businessman, they’ve always been a great leader in quality, reliability, data privacy, security. It’s in their nature. And the Clean Network would be incomplete without them. I mean, I – so I’m optimistic».

Но это ещё не всё, впереди ещё много вкуснятины. Гиена пера из Франции, забыв о том, кто принёс им свободу в 1944 году, нагло озвучивает омерзительные в своём бесстыдстве вопросы: «Evidence was declassified in 2019, per a Wall Street Journal story, regarding Huawei’s capacity to tap into lawful interception interfaces of the European networks they operate. Why didn’t you make the evidence public? What does it consist of? And has this capacity been used? If so, where and when?» Не буду лишать читателей удовольствия найти самим, что ответствовал замгоссекретаря. Ещё лучше это смотрится на видео с отметки 17:05.

Нельзя не отметить уровень уриноофтальмологической практики г-на Краха. Впрочем, это обычное дело для человека с такой должностью и послужным списком.

Небольшое публичное унижение в Брюсселе отлично иллюстрирует две главных проблемы американских усилий по изоляции Китая от глобального рынка телекоммуникационного оборудования. Во-первых, эти усилия основаны на очень хлипкой аргументации. Если говорить более прямо, на словах, которые Вашингтон не может чем-либо подтвердить. Если говорить совсем прямо — на лжи. Как это выглядит в жизни, можно вспомнить на примере скандала вокруг «поставок» режиму Хуссейна станций радиотехнической разведки украинского производства «Кольчуга». Как результат, во-вторых, в ЕС распространено критическое отношение к санкциям против Хуавей. Поддерживая на словах риторику противодействия киберугрозам со стороны «государств, не заслуживающих доверия», на практике целый ряд европейских стран во главе с Германией проводят собственную политику в данном вопросе.

Всё это не мешает Краху снова и снова рассказывать о могучей коалиции стран, сплотившихся вокруг США, дабы положить конец ползучей экспансии Сил Зла. В ходе брифинга, имевшего место 24 ноября, он заявил, что «27 of the 30 NATO allies are members; 26 of the 27 EU members, 31 of the 37 OECD nations, 11 of the 12 Three Seas nations are now part of the Clean Network«. Впрочем, и это ещё не самое смешное.

Бразильский конфуз

Говоря о своём недавнем визите в Бразилию, он описал его результаты следующим образом: «Our first stop was Brazil, where we launched the first ever Japan-U.S.-Brazil Exchange, a new trilateral forum to strengthen policy coordination. And we talked about 5G security and heard from Brazil’s high-tech innovators and many other Fortune 500 business leaders about the importance of 5G trusted infrastructure. In addition to Ambassador Chapman, the entire team at Mission Brazil worked overtime to make Brazil the 50th country to support the Clean Network».

Практически успех, одним словом. Остановился, встретился, поговорил, всё пучком. Между тем изучение прессы даёт совершенно иную картину. Оказывается, во время визита Краха в эту страну местный бизнес устроил ему публичный афронт. Четыре крупнейшие компании проигнорировали настойчивые приглашения прислать представителей на встречу с заморским гостем. Среди них видим Telefonica, TIM (Telecom Italia) и Claro, то есть игроков высшей лиги.

Это произошло в Бразилии, которую возглавляет Жаир Болсонару, местное издание Дональда Трампа. Харизматичный правый популист, бывший десантник, гомофоб и сторонник использования пыток «когда это необходимо», ближайший союзник Трампа в Латинской Америке и бескомпромиссный антикоммунист. Несгибаемый мужчина со стальным всем. Но даже он не смог заставить пасомый бизнес к хотя бы ничего не обязывающим телодвижениям.

Аналогичным образом, кстати, бразильские бизнесмены уже вправляли ему мозги два года назад, в ноябре 2018 года. Тогда, на волне эйфории от своей победы на выборах, Болсонару решил исполнить обещание, данное лично Трампу, перенести бразильское посольство в Иерусалим. Арабские страны, которые, внезапно, являются одним из крупнейших торговых партнёров Бразилии, поговорили с местными партнёрами, а те подобрали убедительные аргументы для отставного десантника.

Но и это ещё не всё. Дальше, мои дорогие, настоящая сенсация.

Оказывается, в конце июня Рейтерс сообщило со ссылкой на посла США в Бразилии Тода Чапмена о готовности США «помочь с финансированием» закупок не-китайского оборудования для строительства 5G-сетей в стране:

The U.S. government is prepared to help finance in telecom companies in Brazil and other countries to acquire fifth-generation technology that is not provided by “untrusted” Chinese companies, its top diplomat in Brazil said on Tuesday. Ambassador Todd Chapman said Ericsson, Nokia Oyj and Samsung were companies that have successfully provided “appropriate” 5G technology that adequately protects information, data flows and intellectual property. The funding would come from the U.S. International Development Finance Corporation (DFC), a government agency that provides financing for private development projects, he said.

Вроде бы вполне конкретно, да? Однако на сайте самого посольства об этом невозможно найти ни одного упоминания. Более того, впоследствии о такой большой сладкой плюшке ни разу на вспоминают в своих выступлениях, адресованных бразильской аудитории, ни сам Крах, ни его шеф Помпео. И параллели, и выводы более чем очевидны.

Думаете, это всё? Поразительно, но нет. История о Ките Крахе и его новых украинских друзьях это нечто совершенно феноменальное.

О чём молчит «Европейская правда»

Лидер проевропейской и евроатлантической думки, ведущий дилер соответствующих мнений…простите…единственно правильного мнения по любому вопросу, сайт Европейская Правда до сих пор (по состоянию на 16:20 25 декабря) не написал обо всём этом ни слова. Ни про обещания США, ни про встречные обязательства Украины, ни даже про решение МИД снять табличку Хуавей со своей стены, ничего. Минимум четыре полновесные, жирные новости, из которых можно было бы слепить парочку редакционных материалов с полноценной перемогой внутри. Ничего.

Это крайне нехарактерно и необычно для издания, которое много лет профессионально освещает международную политику Украины и межгосударственные отношения, не пропуская, кажется, ничего, что относится к сфере его интересов. Я могу вспомнить только один случай, когда новость, непосредственно и весьма значительным образом относящаяся к нашей стране, была проигнорирована редакцией.

Это публикация Госдепом США специального доклада о реституции собственности жертв Холокоста, включая отдельный раздел, посвящённый Украине. Целая куча даже сугубо формальных поводов сделать хотя бы маааленькую заметку, но вместо этого — гробовое молчание.

Чтобы увязать всё вышеописанное у меня пока что есть две версии.

Версия номер один сводится к тому, что обещания поучаствовать в финансировании 5G-сетей в Украине представляют собой типичные assurances, которыми США кормят туземных партнёров по всему миру. Классический пример — Будапештский меморандум, если кто в курсе, в чём именно закавыка с ним. Где-то подобное фуфло прокатывает, где-то нет, как в Бразилии, в любом случае КПД подобной деятельности отличается от нуля, поэтому почему нет?

Идея о финансовой помощи Украине для создание «чистых» 5G-сетей не то что не отражает позицию Вашингтона, она там, вполне возможно, даже не известна. Попросту говоря, имела место банальная импровизация, ситуативное обещание искушённого продажника, чьи KPI ориентированы на подписание меморандумов, а не финальные результаты продаж.

Будучи весьма опытным бизнесменом, Кит Крах явил нам мастерство «холодного прозвона» и анального мерчандайзинга. Он, скорее всего, застал нашего премьера врасплох, без проблем вырвав у него набор малосодержательных обещаний. Дальше запустился известный процесс, лучшим визуальным выражением которого является известное фото встречи любимого ещё даже не барина, а баринова человека.

Версия номер два исходит из того, что звонок Краха Шмыгалю и последующий переполох является ещё одним проявлением того явления, упоминания которого часто встречаю в последнее время. Собирая, так сказать, вещи, Трамп и его команда напоследок предпринимают экстраординарные усилия, чтобы зацементировать свой курс, задать границы возможного для преемников. Из наиболее известных шагов такого рода — признание Штатами суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Отыграть такого рода решения назад очень сложно, если возможно.

Холодная война с Китаем стала одной из самых ярких страниц президентства Дональда Трампа, визитной карточкой его личных взглядов и международной политики. Как и в случае ближневосточной политики, администрация Трампа использовала все доступные ей инструменты, чтобы создать видимость прорыва на данном направлении, генерируя множество новостных поводов в формате «эпичная перемога». При ближайшем рассмотрении многочисленные соглашения выглядят шаткими и довольно невнятными, но это очевидно для узкого круга профессионалов.

Несмотря на то, что теоретически США одержали ещё одну небольшую, но важную победу в своём противостоянии с Китаем, у команды нового президента победные реляции из Киева встретили без одобрения. То ли Байдена не устраивает раздача авансов, оплачивать которые придётся именно ему, то ли он предполагает отказаться от столь прямолинейной политики в отношении КНР, но Лучшим Людям (тм) нашей страны дана команда не разгонять эту новость, но аккуратно проигнорировать, что и было сделано редакцией Европейской Правды.

В рамках любой из вышеприведённых версий тезис, что США «можуть надати» финансовую помощь Украине необходимо понимать как «в целом это возможно и если необходимо, мы можем об этом поговорить». Почему нет, мы же партнёры.

В общем, стоит успокоиться, набраться терпения (немного) и дождаться объявления уже новой администрацией президента США деталей её политики в отношении Китая и Huawei.

Почему я такой сердитый?

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы предсказать вопросы наподобие «Что за сарказм, шановный? Откуда столько желчи?! Вам не нравится американо-украинское стратегическое партнёрство?!!» Объясняю на пальцах.

То, что происходит в настоящее время между КНР и США это никакая не торговая, а полноценная Холодная Война. В данном случае «война» это не метафора, а содержательное понятие. Я опираюсь на собственную модель конфликта, в рамках которой война это высшая, наиболее острая форма столкновения нескольких сторон. Война отличается от любых иных форм конфликта тем, что по меньшей мере одна из сторон использует решительные средства для достижения решительных целей. Подробности по ссылке.

США решают задачу чрезвычайной важности — сохранение своей гегемонии, способности единолично определять судьбы мира. «Шериф может быть только один». Для КНР происходящее также является экзистенциальным вызовом. Этим летом официальные лица США сделали множество публичных докладов и выступлений. Их квинтэссенцией можно считать июльскую речь Майка Помпео, озаглавленную просто и без затей «Communist China and the Free World’s Future». В Украине этот аспект американской внешней политики освещался как бы вскользь, без ажитации. Между тем в своих выступлениях официальные лица единственной сверхдержавы мира ясно дали понять, что не видят будущее вместе с китайским государством в его нынешнем виде. Посыл более чем понятный, тем более, что подкреплён более чем ощутимыми действиями.

Целенаправленное уничтожение крупнейших компаний в ключевых секторах экономики посредством избирательных административных запретов, уничтожающих саму возможность ведения бизнеса — это не инструментарий торговой войны. Это классика войны холодной, когда стрелять ещё рано, а душить противники санкциями можно и нужно. США действуют в логике войны, они прямо допускают возможность эскалации вплоть до использования конвенциональных средств ведения военных действий. Более того, некоторые действия в киберпространстве уже не первый год имеют характер «активных мероприятий».

США, не первый год рассматривают Китай как «конкурента» и «вызов». С приходом Трампа риторика существенно ужесточилась, теперь Китай позиционируется уже как «соперник» и даже «главная угроза». США, разумеется, заинтересованы втянуть в эту войну на своей стороне как можно больше своих союзников. Союзники, как правило, не в восторге от этой перспективы и всячески уклоняются. Война, даже Холодная, это серьёзное дело. Война это всегда потери, пусть и финансовые. Администрация Трампа демонстрировала, мягко выражаясь, довольно высокомерное и потребительское отношение к своим союзникам. Именно поэтому, полагаю, в ход пошли ложь, манипуляции и пропаганда. По-другому просто не получалось.

Сейчас уже мало кто помнит, что Украина отправила в Ирак один из самых крупных контингентов, больше, чем у абсолютного большинства участников, свыше 6000 человек. Отправила — и тут же у США пропали вопросы к поставками «Кольчуг» Саддаму Хусейну, которые, якобы, имели место. Причём это дерьмо вешали на уши точно так же — при участии первых лиц Госдепа, которые лгали, не краснея. Точно так же бились в приступах благородного негодования приличные люди прогрессивных взглядов, у которых тогда, как и сейчас, американская версия вызывала полное доверие. С одной стороны, на память об этой истории нам осталась Герой Украины Надежда Савченко, Наша Надя. С другой стороны, в Ираке нашли свою смерть наших 18 соотечественников. Адекватна ли такая цена — вопрос, скажем так, непростой.

Меня категорически не устраивает, что такие серьёзные вопросы как участие в конфликте между крупнейшими державами мира принимаются неопределённым кругом неустановленных лиц, да ещё и при неясных обстоятельствах. Я искренне надеюсь, что администрация Байдена скорректирует курс своего малахольного предшественника. Собственно говоря, ждать осталось недолго, ясность должна наступить не позже конца зимы. Вполне возможно, предложение сходить на войну с Китаем будет аннулировано как присланное по ошибке. Поэтому полагаю наиболее разумным не суетиться, пытаясь угодить барину, но взять паузу и подождать.

