Пиратство

Законопроект о введении уголовного наказания за пиратское распространение может стать частью пакета законов, призванных снизить негативные последствия пандемии COVID-19. 

За нелегальное, пиратское распространение потокового видеоконтента в Штатах может быть введено наказание в виде тюремного заключения. Это произойдёт в случае принятия нового закона. Проект Закона о защите легальных трансляций потокового контента, представленный сенатором-республиканцем Томом Тиллисом (штат Северная Каролина), был включен в общий пакет законопроектов, разрабатываемых с целью оказания помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19, принятый Конгрессом 21 декабря.

Согласно законопроекту, внесённому Тиллисом, любое лицо, которое занимается пиратским распространением потокового видеоконтента, защищённого авторским правом, считается лицом, совершающим уголовное преступление, и будет подвергнуто наказанию в виде штрафа или тюремного заключению. До сих пор законодательство квалифицировало пиратство потокового контента как наказуемый проступок.

Законопроект направлен на борьбу с мощными криминальными коммерческими стриминговыми платформами и не затрагивает сферу деловых споров или некоммерческой деятельности. Он также не касается на лиц, которые сознательно или неосознанно подключаются к пиратским потокам.

Популярность стриминговых платформ значительно выросла за последнее время и особенно в 2020 году, поскольку глобальная пандемия изменила привычки, связанные с просмотром контента, а люди получили больше свободного времени в период локдаунов. Новый закон поставит пиратство потокового контента на один уровень с другими видами и формами пиратства, включая незаконную загрузку контента, защищённого авторским правом.

Президент и генеральный директор NAB Гордон Смит выступил с заявлением, в котором говорится, что возглавляемая им ассоциация полностью поддерживает принятие Закона о защите законных потоковых трансляций, а также приветствует его нормы, «направленные для предотвращение крупномасштабного пиратства в области объектов авторских прав, гарантирование того, что обладатели законных лицензий не станут потенциальными жертвами судебных преследований».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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