Законопроект о введении уголовного наказания за пиратское распространение может стать частью пакета законов, призванных снизить негативные последствия пандемии COVID-19.

За нелегальное, пиратское распространение потокового видеоконтента в Штатах может быть введено наказание в виде тюремного заключения. Это произойдёт в случае принятия нового закона. Проект Закона о защите легальных трансляций потокового контента, представленный сенатором-республиканцем Томом Тиллисом (штат Северная Каролина), был включен в общий пакет законопроектов, разрабатываемых с целью оказания помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19, принятый Конгрессом 21 декабря.

Согласно законопроекту, внесённому Тиллисом, любое лицо, которое занимается пиратским распространением потокового видеоконтента, защищённого авторским правом, считается лицом, совершающим уголовное преступление, и будет подвергнуто наказанию в виде штрафа или тюремного заключению. До сих пор законодательство квалифицировало пиратство потокового контента как наказуемый проступок.

Законопроект направлен на борьбу с мощными криминальными коммерческими стриминговыми платформами и не затрагивает сферу деловых споров или некоммерческой деятельности. Он также не касается на лиц, которые сознательно или неосознанно подключаются к пиратским потокам.

Популярность стриминговых платформ значительно выросла за последнее время и особенно в 2020 году, поскольку глобальная пандемия изменила привычки, связанные с просмотром контента, а люди получили больше свободного времени в период локдаунов. Новый закон поставит пиратство потокового контента на один уровень с другими видами и формами пиратства, включая незаконную загрузку контента, защищённого авторским правом.

Президент и генеральный директор NAB Гордон Смит выступил с заявлением, в котором говорится, что возглавляемая им ассоциация полностью поддерживает принятие Закона о защите законных потоковых трансляций, а также приветствует его нормы, «направленные для предотвращение крупномасштабного пиратства в области объектов авторских прав, гарантирование того, что обладатели законных лицензий не станут потенциальными жертвами судебных преследований».

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