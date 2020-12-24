Продвижение сайтов — счетчики посещаемости

Несколько слов о счетчиках посещаемости

Счетчики посещаемости имеют вид картинок, которые сгенерированы для каждого пользователя индивидуально, с учетом его ip-адреса. Они определяют количество посетителей на странице, некоторые могут подавать и более детальную информацию: например, откуда к Вам перешли пользователи и другие данные с подробностями.

Поисковые системы обычно предлагают обрабатывать информацию о статистике Вашего сайта, размещая его при этом на определенную позицию в рейтинге.

Счетчики бывают разных видов: самые распространенные в виде баннера, который сам считает (посетители также могут видеть эту статистику), может быть и баннер, который считывает информацию, касающуюся не собственно статистики сайта, а переходов из сайта по баннеру, а также есть счетчики и баннеры в одном.

Есть много способов размещения счетчиков на веб-странице: все зависит от того, хотите ли Вы, чтобы статистику видели посетители, или нет. Если нет, то некоторые делает блок DIV со счетчиками, прописав для него определенный стиль, благодаря которому он становится невидимым. Другие меняют высоту и ширину картинки счетчика так, что выходит один пиксель, поэтому, баннер становится почти незаметным, лишь точка.

Самым распространенным недостатком счетчиков является то, что они увеличивают размер страницы (потому что баннеры – это картинки, которые преимущественно нехорошо оптимизированы), следовательно, страница загружается дольше и принуждает Ваших посетителей лишний раз ждать. Но часто бывает, что у сайта есть своя система статистики, поэтому потребность в счетчиках отпадает.

Да и для того, чтобы к Вам приходили посетители через каталоги, топы, рейтинги, посещаемость сайта не должна быть меньше тысячи уникальных посетителей за сутки. А такая посещаемость может быть обеспечена лишь первыми положениями в результатах поиска.

О накручивании счетчиков

Из этой статьи Вы узнаете больше о накручивании счетчиков, а также о том, какие последствия это может иметь. Поэтому стоит ли вообще это делать?

Если Вы решили установить счетчик, но посещаемость Вашего сайта далеко не такая, чтобы ею хвастаться, Вы станете искать способы обмана. Есть несколько таких способов: сайты, которые за соответствующую плату повысят посещаемость Вашего сайта, и еще существуют просто программы накручивания счетчиков посещаемости. Они также платные, но значительно более дешевые.

Конечно, первый способ достаточно эффективен и более-менее «честен», но он стоит денег и часто подмешивается теми же программами накручивания счетчиков, к тому же, Вы можете получить заграничный траффик. А из-за этого Ваш сайт могут запросто забанить с топа или каталога.

Второй способ сохранит Вашу копейку, но заберет кучу времени. Особенно важно отметить, что Ваш компьютер должен быть все время подключен к Интернету, круглосуточно, потому что накручивание обычно почасовое, а большие разрывы в посещаемости могут быть быстро замечены. И траффик, которым Вы накручиваете свой счетчик, должен быть из Вашей страны.

Но все же в таком случае Ваши шансы на бан достаточно большие. Хорошо, если Вас забанят лишь из какого-то каталога, но если Вас выбросят из рейтинговой поисковой системы, то это уже хуже. Первых мест в поиске Вам уже не видеть, потому что бан осуществляется навсегда.

Поэтому не забывайте, что никогда никакой траффик из каких-то каталогов не заменит Вам «честный» траффик из поисковых систем.

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