Сербия не будет развивать 5G. Власти страны считают, что нужно сосредоточиться на внедрении 4G во всех регионах, передает REGNUM.

Как заявила премьер-министр Ана Брнабич, сети 5G сербским гражданам не нужны. Хотя ещё недавно все все государственные чиновники заявляли, что 5G имеет решающее значение для экономики Сербии и, следовательно, для граждан.

Вместо 5G власти Сербии намерены сосредоточиться на обеспечении абсолютного покрытия 4G. Однако эксперты по телекоммуникациям считают, что у страны просто нет денег на развертывание сетей пятого поколения.

Напомним, в сентябре появилась информация о том, что США намерены подписать меморандум по 5G с тремя странами — Грузией, Украиной и Сербией. Соглашение касается безопасности сетей пятого поколения.

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