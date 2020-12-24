MEGOGO предоставил зрителям доступ к лекциям от образовательной платформы Креативная Практика. Посмотреть их на медиасервисе можно совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба.

Лекции созданы в формате образовательной анимации. Они посвящены основам дизайна, истории веб-дизайна, а также касаются темы получения грантовой поддержки на развитие культурных или креативных проектов.

«Мы считаем, что дизайн-образование касается каждого. Это не только профессиональные, это и общечеловеческие знания, ведь те, кто не создает дизайн-проекты, взаимодействует с ними, как потребитель или как заказчик. Важно уметь аргументировано выделять хорошие дизайн-продукты и плохие, ведь это формирует мир вокруг нас. Поэтому мы хотели бы, чтобы как можно больше людей имели доступ к лекциям», — рассказал автор проекта Креативная Практика Анатолий Попель.

Все лекции представлены в разделе «Шоу» на MEGOGO. Уже сейчас зрителям доступны цикл лекций «Основы дизайна» и минифильмы об истории веб-дизайна и интернета. Посмотреть их можно бесплатно с любого устройства, поддерживающего MEGOGO (Smart TV, смартфон, планшет, компьютер и т.д.).

Напомним, в конце прошлого месяца Министерство цифровой трансформации и MEGOGO запустили серию образовательных подкастов, посвященных теме цифровой грамотности.

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