MEGOGO LIVE покажет в новогоднюю ночь звёздный акустический концерт и зажигательный мюзикл «РИТМ»

В новогоднюю ночь молодежный канал MEGOGO LIVE покажет сразу два эксклюзивных события. 31 декабря в 22:00 состоится показ «Снежного концерта» с участием украинских звёзд, которые представят свои хиты в акустической аранжировке. А 1 января в 00:01 канал покажет первую телевизионную премьеру мюзикла нового времени «РИТМ» от MONATIK.

«Снежный концерт» — проект команды MEGOGO LIVE. За несколько часов до нового года известные артисты исполнят свои хиты в новом акустическом звучании, а также представят несколько премьер. Среди звёзд: Jamala, Бумбокс, Vladimir Dantes, Laud, Pianoбой, Alina Pash, Constantine и другие. За юмор во время концерта будут отвечать участники проекта «Лига смеха», комики из Харькова — «Инародный театр абсурда Воробушек».

Мюзикл «РИТМ» от MONATIK, вдохновленный культовой эпохой «нулевых», также собрал популярных украинских звёзд и деятелей культуры. Главные роли исполнили: MONATIK, Alyona Alyona, KADNAY, Michelle Andrade, The HARDKISS, TAYANNA, Lida Lee и многие другие.

«Мы давно с командой MEGOGO LIVE мечтали о тёплом ламповом концерте. Решив, что все же «Снежному концерту» быть, организовали съемки за считанные дни и пригласили к участию друзей. Акустические аранжировки хитов — это всегда другое настроение и невероятная атмосфера. Просто представьте: в ваших бокалах игристое, в тарелке оливье, вы пытаетесь зажечь бенгальский огонёк, а на экране нежное и такое теплое акустическое звучание любимого хита», — рассказывает Женя Галич, продюсер MEGOGO LIVE.

«Новогодняя ночь — особое время. Мы решили предложить нашей аудитории теплые праздничные эмоции, благодаря «Снежному концерту». Увидев во время съемочного процесса первые выступления артистов, с уверенностью могу сказать, что празднование Нового 2021 будет действительно невероятным. Пусть грядущий год будет таким же теплым, как любимые хиты, и таким же зажигательным, как мюзикл «РИТМ» от MONATIK», — добавляет Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

Просмотр канала MEGOGO LIVE на медиасервисе MEGOGO абсолютно бесплатный.

Напомним, MEGOGO LIVE — первый и единственный в своём роде развлекательный канал об украинской молодежной культуре, созданный медиасервисом MEGOGO. Канал стремительно развивает проекты собственного производства.

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