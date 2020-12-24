lifecell прведал о проделанной работе по расширению покрытия 4G в Украине. За последние полгода доступ к сети четвертого поколения оператора получили более 1200 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за последние шесть месяцев 4G от lifecell появилась в 1250 населенных пунктах, где проживает более 800 тыс. человек. Среди них 452 получили доступ к сети четвертого поколения только в ноябре. Более того, у 80 населенных пунктов до ноября не было 4G-покрытия ни одного мобильного оператора.

Всего в текущем году lifecell подключил к скоростному мобильному интернету более 1 млн. жителей разных регионов Украины. Для этого оператор установил 301 новую базовую станцию и модернизировал 764 старые.

К концу 2020 года оператор планирует подключить к 4G еще 148 населенных пунктов, в которых проживает более 200 тыс. человек. Что касается планов на 2021 год, lifecell намерен активно работать над дальнейшим развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.

Напомним, на днях lifecell представил собственный музыкальный сервис. Подписчики сервиса lifecell music могут слушать музыку без платы за трафик.

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