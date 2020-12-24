В последние годы наблюдается рост числа пользователей Интернета. Это связано в том числе и с тем, что цифровые, мобильные и социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей во всем мире. Впечатляющий по своим темпам рост продолжился и в 2020 году, и сегодня подключение к Интернету имеет 63% жителей Земли.

Согласно данным, представленным Buy Shares, цифровое население мира в третьем квартале 2020 года составило 4,8 миллиарда, что почти на 300 миллионов больше, чем годом ранее.

Треть от всех пользователей Интернета проживают в Китае и Индии

Согласно данным, предоставленным агентствами Statista и Internet World Stats, в 2010 году количество пользователей интернета во всём мире перевалило за отметку в 1,9 миллиарда. В течение следующих пяти лет эта цифра выросла на 66% — до отметки в 3,2 миллиарда — и продолжала расти.

В 2019 году глобальное «цифровое население» достигло отметки в 4,5 миллиарда человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Данные статистики свидетельствуют о том, что за последние двенадцать месяцев доступ в Интернет получили 297 миллионов человек, а общее число пользователей достигло в третьем квартале отметки в 4,8 миллиарда.

В разрезе географии Азия представляет собой крупнейший регион проживания пользователей Интернета: по состоянию на октябрь в Азии проживало 2,5 миллиарда пользователей, а их прирост за последние 5 лет составил 61%. В Европе, которая находится на втором месте, за тот же период количество пользователей увеличилось на 20% — до отметки в 727,8 миллиона по состоянию на 2020 год. Цифровое население Северной Америки в этом году составило 332,9 миллиона человек, что на 6% больше, чем в 2015 году.

Данные статистики говорят о том, что в странах Африке и на Ближнем Востоке за последние пять лет произошло резкое увеличение количества пользователей Интернета. В 2015 году доступ к Интернету имело лишь 313,2 миллиона африканцев. В следующие пять лет это число выросло на 80% и превысило 566 миллионов. По состоянию на 2020 год на Ближнем Востоке насчитывается 184,8 миллиона онлайн-пользователей, что на 59% больше, чем было пятью годами ранее.

Данные статистики агентства Internet World Stats также показали, что треть всех пользователей Интернета проживает сегодня на территории Китая и Индии. По состоянию на 2020 год в Китае насчитывалось более 934 миллионов пользователей Интернета в месяц — больше, чем в любой другой стране мира. Индия заняла второе место: около 697 миллионов индийцев имеют доступ к Интернету, используя для подключения компьютеры или мобильные устройства. Соединенные Штаты заняли третье место с примерно 284 миллионами онлайн-пользователей в месяц.

Несмотря на то, что Китай и Индия лидируют по количеству пользователей Интернета, эти страны также занимают ведущие позиции по количеству оффлайн-населения. По состоянию на 2020 год в Индии насчитывалось более 685 миллионов человек, не имевших подключения к Интернету. На втором месте расположился Китай, где возможность подключения не имело 582 миллиона человек. Следом идут Пакистан, Нигерия и Бангладеш с 142,3 миллиона, 118 миллионов и 97,4 миллиона оффлайн-жителей соответственно.

К 2025 году глобальное цифровое население превысит отметку в 5,6 миллиарда

Данные статистики, полученные агентствами StatCounter и Statista, свидетельствуют о том, что наибольшее количество пользователей Интернета использовали операционные системы Google Android и Microsoft Windows: на их долю в 2019 году приходилось около 1,6 миллиарда и 1,5 миллиарда пользователей. Более 572 миллионов пользователей Интернета выбрали операционную систему iOS. За ними следуют OS X и Linux с 268,3 миллиона и 32,8 миллиона пользователей соответственно.

Следует также отметить, что вспышка пандемии коронавируса вызвала всплеск использования мобильного интернета. Опрос GlobalWebIndexData, проведенный в марте 2020 года, показал, что 70% опрошенных интернет-пользователей во всем мире чаще использовали свои смартфоны или мобильные телефоны из-за вспышки коронавируса, хотя это число сильно варьировалось в зависимости от страны.

В Великобритании, Германии и Австралии менее 40% респондентов заявили, что они стали использовать свои смартфоны чаще, но для Китая и Филиппин эта доля составила 86%.

По оценкам Statista, впечатляющие темпы роста цифрового населения мира сохранятся и в дальнейшем, и в ближайшие два года количество этого населения превысит отметку в пять миллиардов человек. Ожидается, что к 2025 году количество пользователей Интернета достигнет почти 5,6 миллиарда.

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