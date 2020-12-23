Власти США призывают Украину отказаться от технологий Huawei. Для этого правительство Штатов готово выделить нашей стране сумму, покрывающую разницу между ценами оборудования китайской компании и производителями других стран, передает Радио Свобода.

Дело в том, что для Украины стоимость оборудования Huawei значительно ниже цен у конкурентных компаний. В связи с этим эксперт по кибербезопасности Владимир Стиран объявил, что наша страна вряд ли сможет себе позволить какое-либо 5G -оборудование, кроме того, что производит китайская компания.

Однако заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах заявил, низкие цены Huawei обусловлены желанием компании добраться до пользовательских данных. Поэтому Украину призывают отказаться от технологий китайского производителя.

«Вы можете спросить себя: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные… Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития — ред.) может покрыть разницу в цене», — сообщил Крах.

К слову, по данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна выражает поддержку американской инициативе «Чистая сеть». Целью этой инициативы является защита национальных интересов и данных граждан от «агрессивного вмешательства», в частности со стороны Китая. Официально Украина к «Чистой сети» пока не присоединилась.

Кит Крах отметил, что поддержка этой инициативы поможет Украине интегрироваться в НАТО и ЕС, поскольку большинство стран-членов этих объединений к «Чистой сети» уже присоединились.

Напомним, в октябре использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G запретили в Швеции. Однако позже китайская компания обжаловала в суде решение шведского регулятора и получила разрешение участвовать в аукционе по 5G в Швеции.

В июле от участия Huawei в строительстве 5G полностью отказалась Великобритания. Чуть ранее Франция призвала операторов не использовать технологии китайской компании.

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